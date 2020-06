Tommy Hilfiger llança a Europa una col·lecció de roba per a persones amb discapacitat

El dissenyador nord-americà Tommy Hilfiger va llançar dimarts, per primera vegada a Europa, una col·lecció perquè les persones amb discapacitat puguin vestir-se de manera més fàcil. Tommy Hilfiger Adaptive és una línia de roba que ja era present als Estats Units però que ara també forma part de les col·leccions que es comercialitzen a Europa.

La col·lecció compta amb el mateix estil que la resta de col·leccions de la firma, expliquen en una nota des de la companyia, però amb tancaments més fàcils, solucions per vestir-se assegut i detalls específics per a pròtesis. Aquesta línia de roba forma part del compromís de Tommy Hilfiger de crear moda per a "tothom", sempre "inclusiva" i "accessible". "El fet de tenir un fill amb necessitats especials m'ha ensenyat com és d'important aquesta col·lecció", comenta el dissenyador, que té un fill amb autisme.

"Totes les peces compten amb la mateixa qualitat, teixits i estil que oferim a la resta de col·leccions", explica. Les adaptacions són "discretes" i funcionals, i aconsegueixen que tant adults com nens puguin vestir-se amb més facilitat, perquè "tinguin més independència i es trobin genials". Segons argumenta, la raó que va portar la firma a replantejar-se el procés de disseny va ser ajudar al fet que "una cosa tan simple com vestir-se cada dia" no suposi "un repte".

Algunes de les solucions ocultes que Tommy Hilfiger Adaptive inclou són tancaments magnètics i cremalleres amb agafadors més llargs per a persones amb moviment reduït, o obertures en costures laterals, baixos ajustables i camals més amples per acomodar tot tipus de pròtesis o embenats. També inclou pantalons per vestir-se assegut amb la part davantera més baixa perquè no estrenyi la cintura i la part del darrere més alta perquè cobreixi millor.

La col·lecció ha eliminat, a més, tot tipus de butxaques o costures incòmodes, i disposa de tires ajustables, cintures elàstiques i colls de fàcil obertura que faciliten posar-se i treure's camises i samarretes, així com cordons elàstics, rivets ajustables i bandes per apujar-se els pantalons més fàcilment.