Tots els beneficis de tenir bocins de natura a casa

Es diu que l'espècie humana té la tendència instintiva de connectar-se amb la natura i tot el que està viu. És el que científicament es coneix com a biophilia, un concepte que va investigar un biòleg nord-americà als anys vuitanta i que també assegura que, com més connectem amb l'espai natural, més feliços som.

Amb el temps, aquesta idea ha arribat fins al món de la decoració d'interiors, on cada vegada és més habitual incorporar plantes i altres elements naturals a la llar per no perdre aquesta connexió natural. Aquests elements, segons asseguren els experts, poden beneficiar-nos no només físicament, sinó també millorar l'estat d'ànim, sobretot en els mesos més hivernals.

De fet, en contra de moltes creences populars, les plantes a l'interior de casa, i fins i tot dins del dormitori, contribueixen a eliminar les toxines de l'aire, absorbeixen la pols, controlen la temperatura i humidifiquen l'ambient. “Un bon projecte d'interiorisme sempre té en compte aquests beneficis per a les persones”, assegura Marina Palmés, creativa d'interiors de l'estudi Batua. “Vivim en habitatges on tot és artificial; per tant, una bona manera de contrarestar-ho és entrar-hi un tros de natura”, explica l'experta, que considera que els espais verds dins de casa ens evoquen l'exterior, és a dir, “el temps de relax i d'oci”.

A l'hora de distribuir les plantes per l'habitatge, Palmés creu que no hi ha llocs millors o pitjors, més enllà que siguin espais on es trobi tot el que necessita un vegetal per créixer bé, com la llum, la temperatura o la humitat adequada. Fins i tot aconsella combinar la casa amb plantes que facin la fotosíntesi al matí i plantes que ho facin a la nit: “Així ens beneficiem de la regeneració de l'aire durant tot el dia”.

Exòtiques i silvestres

Igual que passa amb la decoració d'interiors, l'estilisme amb plantes també té les seves tendències. Segons Marina Palmés, actualment les varietats més escollides per vestir els espais de les cases són “les plantes molt verdes amb un cert component exòtic i tropical, de fulles grans”. Aquestes plantes funcionen molt bé perquè, segons l'experta, “s'adapten a qualsevol mena d'ambient”. A més, aquest estil en els espais domèstics, on s'anima a jugar amb els diferents tipus de verd dels vegetals, contrasta amb “l'etapa de minimalisme fred” que va ser tendència anteriorment. “Ara les plantes introdueixen color, alegria i vida a l'espai, creant una sensació de placidesa”, matisa.

Això sí, els testos que es porten són d'estil bàsic, de terracota o fins i tot amb acabats de formigó o materials semblants. També són tendència els recipients decorats amb formes geomètriques però amb colors neutres com el pastel. És a dir, es porta la combinació entre exòtic i minimalista. Jugar amb les mides i composicions dels testos també és un dels secrets per crear una bona ambientació natural a casa: des de fer combinacions de petits recipients en un racó de la sala d'estar fins a crear autèntics jardins verticals a les parets. És qüestió de deixar volar la imaginació.

D'altra banda, les plantes silvestres també s'han convertit en una altra tendència del moment, algunes de les quals es poden ubicar directament a la cuina per fer-les servir com a herbes aromàtiques.

Conscients de totes aquestes tendències, l'empresa d'enviaments de flors a domicili Colvin acaba de llançar la seva primera col·lecció de plantes on el concepte deco-biophilia és el principal protagonista. “Cada cop estem més desconnectats de la natura i necessitem un respir que ens hi connecti”, explica Mireia Aldomà, dissenyadora floral de Colvin, que assegura que als països més freds ja fa molts anys que aposten per tenir plantes a l'interior de casa. “Ens fan millorar l'estat d'ànim, tenir més productivitat i desconnectar de l'estrès urbà”, remarca.

I, al contrari del que es podria pensar, tenir aquests vegetals dins de la llar no és tan complicat: tan sols cal trobar l'equilibri perfecte entre la llum i l'aigua. “Sempre és millor que hi falti aigua que no pas que n'hi sobri, i mai s'ha de posar la planta al costat de radiadors o aires condicionats”, afegeix. Pel que fa a l'aparició dels temuts insectes, assegura que tot depèn del tipus de planta que hi posis, a banda que durant els mesos d'hivern hi ha menys probabilitats de trobar-ne.

Una planta per a cada espai

No totes les plantes són adequades o queden bé en els mateixos espais de la llar. Per això, Mireia Aldomà ha fet una selecció ideal per iniciar-se en l’art de la deco-biophilia:

Saló i menjador. Acostumen a ser les parts més àmplies de la casa, lloc ideal per a les plantes més grans, perquè aconsegueixen aportar més color i ajuden a dividir els espais. Si no és el cas, toca jugar amb plantes petites i les seves diferents textures, com les punxes o les fulles rugoses. Mireia Aldomà destaca dues plantes, la Monstera Deliciosa, una planta tropical de fulles grans i foradades, que no necessita gaire aigua, més enllà d'un cop per setmana a l'hivern i dos a l'estiu, i s'ha de posar en un lloc on no li toqui el sol directament, però que tampoc tingui només ombra. Altres plantes que poden combinar molt bé en aquest espai són les palmeres, com la varietat Parlor Palm, que se sol adaptar molt bé, i diferents varietats de ficus, que són fàcils de cuidar i que contribueixen a purificar l'aire de la casa.

540x359 La Monstera deliciosa és perfecta per als espais més amplis de la casa / GETTY La Monstera deliciosa és perfecta per als espais més amplis de la casa / GETTY

Banys. Normalment aquest espai de la casa sempre ha estat el gran oblidat en relació a les plantes i les flors. “Però en realitat la seva presència queda divertida”, considera Aldomà. Igual que a la cuina, la varietat del Potus és una bona opció perquè és molt resistent. La Sansevieria també hi queda bé perquè aguanta bé la poca llum i el vapor, i per uns motius similars es pot apostar per la falguera, que és “ideal per als principiants” perquè creix molt bé en entorns de molta humitat.

540x366 La falguera, com aquesta que hi ha al capçal de la banyera, és ideal per als lavabos, també per als que no són tan luxosos / GETTY La falguera, com aquesta que hi ha al capçal de la banyera, és ideal per als lavabos, també per als que no són tan luxosos / GETTY

Dormitori. És l'espai més controvertit per posar-hi plantes pel tòpic de l'oxigen, però els experts deixen clar que és fals. De fet, Aldomà indica que moltes plantes tenen el do de purificar l'aire. Com la Sansevieria, o llengua de sogra, una de les plantes d'interior més resistents. Una altra bona opció és l'àloe vera, que no només purifica l'ambient, sinó que també té beneficis medicinals. D'altra banda, les plantes aromàtiques, com la lavanda, també contribueixen a crear un ambient relaxant gràcies a la seva olor.

540x468 Als dormitoris es recomana posar-hi la Sansevieria / GETTY Als dormitoris es recomana posar-hi la Sansevieria / GETTY

Cuina. Encara que no sigui el millor lloc de la casa per posar-hi plantes, sí que n’hi ha que són prou resistents per donar un toc decoratiu en un espai que normalment és una mica industrial. “Sempre recomano posar les plantes a les cantonades de la cuina i al més lluny possible de tot el que provoqui fonts de calor, fred o vapor, i jugar amb el mobiliari”, aconsella Aldomà. La varietat del Potus seria una bona opció. És una planta que penja, ideal per posar al damunt de prestatges o sobre la campana d’extracció, que creix molt ràpidament i és poc exigent en les cures. Una altra varietat ideal per a la cuina és, segons Aldomà, la Pilea, o també coneguda com la planta xinesa dels diners. “És més capritxosa amb l’aigua, però si tens rutina amb el rec, estarà preciosa”, assegura la dissenyadora floral.