Trucs per fer-nos la vida més fàcil

Aquests dies de confinament, en què tanta gent s’ha posat a provar de fer nous plats i pastissos a la cuina, és probable que molts s’hagin trobat suant per intentar separar la clara del rovell d’un ou per fer alguna recepta de rebosteria. Doncs en realitat es pot resoldre d’una manera ben senzilla, sense barallar-se ni fer malabarismes amb les closques. S’agafa una ampolla de plàstic buida, es posa damunt del rovell i es pressiona per xuclar-lo fins que entra dins, separat de la clara. Voilà. Aquest és un dels 100 trucs, casolans, pràctics i fàcils de fer, que apareixen al llibre 100 trucs de cuina, il·lustrats per Aina Bestard, i que ara que passem tantes hores a casa semblen més útils que mai. El volum forma part d’una sèrie pensada per fer-nos la vida més fàcil que també inclou els llibres 100 trucs d’ordre i organització, 100 trucs domèstics, i 100 trucs SOS per a emergències, en els quals es troben consells per endreçar la casa, fer petits ajustos de bricolatge o resoldre problemes quotidians com treure un xiclet enganxat als cabells o obrir una ampolla de vi sense llevataps. Voleu saber com? En el primer cas només cal sucar el xiclet en vaselina o maionesa, deixar-ho actuar una estona, i el podreu retirar fàcilment. En el segon només cal un martell d’orelles i un clau que clavarem al tap de suro i ens servirà per estirar-lo i treure’l. “Són llibres que comparteixen saviesa popular”, diu Jordi Ferré, director de 9 Grup Editorial, que apunta que “en aquests moments en què es passa tant de temps a casa sembla que s’han tornat més útils que mai”. I continua: “Qui no s’ha posat a fer coses que abans no tenia temps de fer, com endreçar armaris o cuinar, o qui no ha tingut alguna petita emergència a casa aquests dies... Doncs aquests llibres ara són molt pràctics per a tot això”. Ferré explica que la idea inicial de la col·lecció va venir de l’editorial Zahorí, amb qui col·laboren. “Volien recopilar trucs de diferents àmbits, que tot sovint es comparteixen a les xarxes socials, però de manera molt desendreçada, en tutorials, i ells ho volien classificar per temes i fer una guia molt visual en què les imatges fossin clarificadores i fàcils d’entendre amb un cop d’ull”, explica.

Una imatge més que mil paraules

La il·lustradora mallorquina Aina Bestard va ser l’escollida per fer les imatges d’aquesta col·lecció de llibres. “El repte era poder concentrar en una sola imatge tot el que en un tutorial de YouTube pot durar 5 minuts”, diu. Recorda que tot plegat va ser “una feinada”, perquè en total hi ha 400 trucs repartits en els quatre llibres, però considera que el resultat va ser molt positiu. “Són llibres que ajuden a fer-te més fàcil l’existència i, a més, tenen un vessant sostenible important perquè sempre proposen solucions amb coses que tenim a casa, no cal anar a comprar res, i això ara amb el confinament també és molt pràctic”.

Cuina i ordre

Bestard creu que dels quatre llibres el que potser triomfarà més en aquest moment “és el de cuina”. “Perquè ara que passem tantes hores a casa tothom s’ha posat a cuinar molt”, argumenta. A dins hi trobareu trucs tan senzills com el que evita que plorem quan tallem ceba. Com es fa? Menjant xiclet mentre ho fem. “Però el de l’ordre i el dels trucs domèstics també són molt pràctics per a aquests moments”, continua la il·lustradora, perquè a dins hi trobarem consells útils que sorprendran a més d’un. Un exemple: com omplir un cubell d’aigua si no ens hi cap dins la pica? Agafem la pala petita d’escombrar i la fem servir de mànega per portar l’aigua fins al cubell posat a terra. I com aquest, 100 trucs.

Jordi Ferré ho té clar: “Aquests llibres són molt útils per al moment que estem vivint i també per a la nova normalitat a la qual estem anant, en què de ben segur passarem més hores a casa”. A més, explica, estan editats en un format petit però amb tapa dura per fer-los “manejables i pràctics” i permetre que siguin llibres que es puguin consultar de manera recurrent.