Us proposem 10 plans per al cap de setmana

The Black Market

6 i 7 d'abril. Barcelona

El Palo Market Fest és un mercat d'oci, cultura i comerç a l'aire lliure que se celebra el primer cap de setmana de cada mes a Barcelona. Aquest abril els seus organitzadors han volgut retre homenatge al continent africà. Els ritmes càlids del soul funk contemporani, més de 140 propostes de dissenys tropicals i els sabors gastronòmics més exòtics acompanyaran una jornada tenyida de negre.

651x366 Jeff Darko presentarà el seu nou disc 'Dynamite' / PALO MARKET Jeff Darko presentarà el seu nou disc 'Dynamite' / PALO MARKET

XII Mercat Romà de Llagostera

7 d'abril. Llagostera

Aquesta és una jornada per treure el gladiador o artesà que portes dins. La vila de Llagostera retrocedeix dos mil anys per vestir-se de l'Antiga Roma. Parades d'artesans, espectacles de serps, foc i punyals, tallers infantils, cercaviles, una taverna romana o visites al campanar són algunes de les activitats que ofereix el programa de la dotzena edició del mercat.

651x366 L'edició passada va comptar amb espectacles de gladiadors L'edició passada va comptar amb espectacles de gladiadors

Festival Foodtrucks

6 i 7 d'abril. Amposta

Una vintena de caravanes oferiran menjar en cuines sobre rodes en un festival en què es podrà degustar des de magret d'ànec amb cítrics fins a coques de recapte. Emmarcat en una estètica dels anys 60, les caravanes restaurants o ' foodtrucks' vindran acompanyades de 10 tipus de cerveses artesanes, d'un mercat 'vintage', exhibicions de circ i una concentració de vespes clàssiques i motos Harley Davidson.

651x366 Foodtrucks a Montjuïc / SALVA LÓPEZ / VAN VAN Foodtrucks a Montjuïc / SALVA LÓPEZ / VAN VAN

16a Fira Natura del Pallars

7 d'abril. Sort

El Fira Natura del Pallars és una activitat de diumenge per gaudir amb els més petits de la casa. El programa de la setzena edició té la finalitat de promoure l'ecologia, el voluntariat, el reciclatge, l'intercanvi i el producte local, a través de jocs, concursos, exposicions, xerrades, demostracions i espectacles.

ZOCO Barcelona

Fins al 7 d'abril. Barcelona

El palauet modernista Torre Amat de Sarrià acollirà 36 expositors de moda, complements i bijuteria en la 23a edició del ZOCO. El mercat ' lifestyle' de Barcelona també oferirà un espai gastronòmic gestionat pel restaurant de sabors mediterranis del Petit Moll i col·laborarà amb la Fundació Mitri, que alimenta i educa els infants d'una escola del Perú, i la iniciativa ' Dona'm ales', en benefici de la investigació del càncer infantil de Sant Joan de Déu.

651x366 ZOCO Barcelona és un dels esdeveniments d'oci i moda de referència a la ciutat ZOCO Barcelona és un dels esdeveniments d'oci i moda de referència a la ciutat

Fira de l'Embotit de Bescanó

7 d'abril. Bescanó

Fuets, llonganisses i botifarres seran els grans protagonistes de la Fira de l'Embotit de Bescanó, que enguany celebra la 24a edició. A les parades s'hi oferiran productes alimentaris i artesanals com xocolata, melmelada o pa. A més a més, es podran fer petits tastets dels productes exposats i per als més menuts hi haurà atraccions infantils i una xocolatada popular.

651x366 Els embotits seran els protagonistes de la fira gastronòmica Els embotits seran els protagonistes de la fira gastronòmica

VII cursa de muntanya Trencacims

Fins al 7 d'abril. Paüls

Aquesta és una cita per als més runners de la casa. La cursa de muntanya Trencacims de Paüls incorpora set recorreguts durant els 3 dies de la jornada esportiva. Una ultramarató, una mitja marató, una marxa, una cursa cadet, un 'up&down', una prova vertical i una pujada de 7.000 metres són les curses programades per a la seva setena edició. L'any passat hi van participar més de 700 persones, fet que converteix el Trencacims en una de les curses de muntanya més destacades de Catalunya.

651x366 La cursa s'ha erigit com una prova de referència a Catalunya La cursa s'ha erigit com una prova de referència a Catalunya

All Those Food Market

6 i 7 d'abril. Barcelona

El festival d'artesans i emprenedors gastronòmics de Barcelona, All Those Food Market, omplirà els passadissos del Teatre Nacional de Catalunya per donar la benvinguda a la primavera. Al festival s'hi podran degustar les millors propostes gastronòmiques, com formatges, melmelades o dònuts, i degustar diverses tipologies de cafès. També hi haurà begudes artesanes i tallers culinaris per gaudir al ritme de la millor música.

651x366 All Those Food Market a l'edició passada / MÒNICA FIGUERAS All Those Food Market a l'edició passada / MÒNICA FIGUERAS

Fira de les 40 Hores de Ripoll

Fins al 7 d'abril. Ripoll

Durant l'època medieval, el Santíssim estava exposat al monestir de Ripoll els dos últims dies de Quaresma i el diumenge de Passió. Així, els senyors feudals concedien 40 hores als pagesos per reunir-se al poble i adorar la imatge. Tanmateix, els vilatans ho aprofitaven per fer un mercat. La tradició, que s'havia perdut, s'ha recuperat en forma de fira multisectorial. De fet, els 160 expositors acullen des de productes d'agroalimentació del Ripollès fins a estands de moda i noves tecnologies.

651x366 La tradició medieval s'ha erigit com una fira multisectorial La tradició medieval s'ha erigit com una fira multisectorial

7a Festa Alícia't

6 i 7 d'abril. Món Sant Benet

¿Voleu saber com aplicar les tècniques més punteres d’El Bulli a la cuina de casa vostra? ¿O descobrir què menjaven les persones al neolític, ara fa més de 6.000 anys? La Festa Alícia portarà a Món Sant Benet, al Bages, una 150a d'activitats relacionades amb l'alimentació i la gastronomia. Un ampli ventall de propostes lúdiques i festives que posen la cuina al servei del gran públic i fan prendre consciència a grans i petits de la importància de cuidar-se i seguir uns bons hàbits alimentaris.