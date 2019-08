Us proposem 15 plans per al cap de setmana

Festa major de Sants

Barcelona. Del 24 a l’1 d’agost

La festa no s’acaba a Barcelona: després de Gràcia ara toca la festa major de Sants, una celebració on es pot viure el millor del barri de manera popular, familiar i sense grans aglomeracions. Les festes s’estendran fins al cap de setmana vinent amb activitats i concerts de tota mena, a més de comptar amb els seus tradicionals carrers guarnits.

Diada castellera del Catllar

El Catllar. 24 d’agost

Cada quart cap de setmana d’agost aquest municipi del Tarragonès celebra la que ja és considerada com una de les diades castelleres més importants del país, juntament amb les de l'Arboç i Vilafranca del Penedès. Una cita que té lloc durant la festa major del Catllar i en què participen les colles Joves Xiquets de Tarragona, Vella Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca.

651x366 La Diada Castellera del Catllar és considerada com una de les més importants del país. La Diada Castellera del Catllar és considerada com una de les més importants del país.

Festa major de Sitges

Sitges. Fins al 25 d’agost

Aquest cap de setmana Sitges viurà els dies més festius de la seva festa major, que s'acaba diumenge. El dia 24 és el dia de Sant Bartomeu i se celebra un dels actes més emotius, quan una comitiva formada per tots els grups del folklore sitgetà protagonitza l'espectacular entrada a l'església. Quan s'acaba es fa un ball conjunt amb l’actuació del Ball de Diables i finalitza la jornada amb una actuació castellera i concerts.

Firamar 2019

Sant Pol de Mar. Fins al 25 d’agost

La pesca ha estat des de fa segles un ofici vital per a la població de Sant Pol de Mar. Per això, ha creat la seva pròpia fira dedicada als productes de mar i on es vol transmetre de manera didàctica el passat de la ciutat amb tallers i demostracions d'arts de pesca. També es poden comprar manualitats dels artesans del municipi. D'altra banda, la fira coincideix amb el Festival d'Havaneres de Sant Pol.

Festa major de Manresa

Manresa. Del 24 d'agost al 2 de setembre

Encara que els plats forts de la festa major de Manresa tenen lloc durant l’últim cap de setmana d’agost, aquest dissabte s’inicien les celebracions amb una de les activitats més multitudinàries del programa: el Correaigua, una cercavila passada per aigua pels carrers més cèntrics de la ciutat. Durant la resta de la setmana s’han organitzat tota mena d’activitats, concerts i concursos pensats per a tots els públics.

Fira del Meló 2019

Artesa de Segre. 24 i 25 d’agost

Cada any, Artesa de Segre ret homenatge a Sant Bartomeu amb una fira on el seu reclam principal és el meló. El seu conreu és molt important al municipi i, per això, se li dedica tota mena d’actes relacionats. Degustacions de receptes, tallers o l’oportunitat de comprar meló directament als productors són els punts estrella de la fira.

651x366 La Fira del Meló reivindica una fruita molt important per al municipi d'Artesa de Segre. La Fira del Meló reivindica una fruita molt important per al municipi d'Artesa de Segre.

Festa d'en Toca-sons

Taradell. 24 i 25 d'agost

Si la festa major de Taradell s'ha fet famosa arreu de la comarca és perquè durant uns dies la vila s'omple de bandolers, foragits i personatges del segle XVII. El dia 25 a la tarda arriba el moment àlgid de la festa: el bandoler Toca-sons fa l’entrada al poble amb tot un espectacle de trets de trabucs, pólvora i malifetes. Per acabar d’ambientar la festa, també hi ha instal·lat un mercat on artesans i firaires mostren els oficis i la gastronomia pròpia d’aquella època.

IV Food & Fashion La Ràpita

Sant Carles de la Ràpita. Fins al 25 d’agost

Un any més, Food & Fashion ocupa els carrers de Sant Carles de la Ràpita amb més de 15 ‘food trucks’ amb propostes de menjar molt diverses, així com una trentena d’expositors de roba, complements, artesania i productes de disseny. A més, també s’organitzen tallers, espectacles de màgia, monòlegs, sessions de DJ i actuacions musicals en directe.

651x366 Food&Fashion ocupa els carrers de Sant Carles de la Ràpita amb més de 15 ‘food trucks’. Food&Fashion ocupa els carrers de Sant Carles de la Ràpita amb més de 15 ‘food trucks’.

Festa major de Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí. Del 25 al 28 d’agost

Els tradicionals correfocs, la programació musical de les barraques, les sardanes, el teatre, els balls de nit, les cercaviles i el ball de gegants no faltaran a la festa major de Torroella de Montgrí, que arriba a la darreria d’agost amb un programa d’activitats molt divers.

37è Festival És Dansa

Les Preses. Fins al 25 d’agost

El festival de la dansa d’arrel tradicional És Dansa s’ha consolidat com un dels esdeveniments de cultura tradicional i popular més importants de Catalunya, amb una infraestructura i uns espectacles de gran qualitat. En aquesta edició destaquen l'espectacle 'Socarrel', de Roberto Olivan; l’estrena d''Àer', de Laia Santanach, o l’espectacle 'La resclosa', de la ballarina Núria Hontecillas i el músic Roger Andorrà.

Aquests són els plans que nosaltres hem triat per a aquest cap de setmana, però sabem que n'hi ha molts més. Si voleu, deixeu-nos la vostra proposta als comentaris d'aquesta notícia.

Schubertíada de Vilabertran: lied d’altura amb Joyce DiDonato

Vilabertran. Diumenge

Cap de setmana d’altura a la Schubertíada de Vi- labertran. La mezzosprano nord-americana Joyce DiDonato s’enfronta diumenge a Winterreise, el cim del lied, amb el pianista David Zobel. DiDona- to va assumir el repte del Viatge d’hivern de Schubert després que l’hi suggerís el director mu- sical del MET de Nova York, Yannick Nézet- Séguin, que li va dir: “Has de sentir-te profunda- ment cridada a entrar dins d’aquest món i viure-hi durant un temps”. I DiDonato s’hi ha capbussat. L’altre gran nom de la Schubertíada és el baríton alemany Matthias Goerne, fidelíssim al festival emporadanès, que aquesta vegada farà dos reci- tals amb el pianista Alexander Schmalcz: dissabte interpretaran cançons de Xostakóvitx, Martin i Mahler, i dilluns dedicaran el concert a lieds de Schubert.

DGTL, festa electrònica

Parc del Fòrum (Barcelona). Divendres, dissabte i diumenge

Tres jornades de música electrònica i de ball és el que proposa una nova edició del festival DGTL, que se cele- bra al Parc del Fòrum. Hi diran la seva diferents generacions d’artistes de l’univers electrònic com ara Charlotte de Witte, Jeff Mills, Marco Carola, Lil’ Louis, Paco Osuna, DJ Har- vey, Todd Terje, Acid Pauli, Chris Lie- bing i Sonja Moonear, entre molts d’altres. La festa serà de 15 a 3 h, i diumenge de 13 a 22 h.

El jazz de Ronald Baker

Jamboree (Barcelona). Divendres i dissabte

No hi ha treva al Festival Mas i Mas, que aquest cap de setmana ofereix una doble oportunitat per gaudir amb el jazz del trompetista de Baltimore Ronald Baker. De fet, en són quatre, d’oportunitats, perquè Baker farà dos concerts (a les 20 i a les 22 h) al Jam- boree avui, divendres, i dos més de- mà, dissabte. L’acompanyaran Toni Solà (veu i trompeta), Gerard Nieto (piano), Ignasi González (contrabaix) i Xavi Hinojosa (bateria).

Cinema rural al Pallars

Tremp. Fins diumenge

La capital del Pallars Jussà es conver- teix fins diumenge en la Meca catala- na dels curtmetratges. El festival Mostremp projectarà 15 films de te- màtica rural, com Ama, ambientat al 1915, Mi querido balón, que transcor- re el dia que mor Franco, i Trans, so- bre dues àvies que parlen de la trans- sexualitat. El festival també ha pro- gramat activitats infantils i una mas- terclass de David Casas sobre la feina dels ajudants de direcció.

Pau Vallvé

Poble Espanyol (Barcelona). Divendres

La zona de pícnic del Poble Espanyol de Barcelona acull avui a les 21 h un nou concert del cicle estiuenc Acous- tic Pomelo, aquesta vegada protago- nitzat per Pau Vallvé. Tot i el nom del cicle, no serà una actuació acústica, sinó ben elèctrica i amb banda. El con- cert de Pau Vallvé forma part de la gi- ra de presentació del disc Life vest under your seat, un treball que el mú- sic barceloní va publicar a principis d’any.