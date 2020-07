Quatre aperitius d’estiu per triomfar

Si sou dels que us heu convertit en grans xefs durant el confinament (¿és que encara queda algú a qui no li hagi passat?), és probable que hàgiu cuinat un dels plats de Laura Ponts. Bodegons explosius presentats en composicions artístiques de màxim domini cromàtic, que et serveixen una il·lusió que mai decep al paladar i que no és tan fàcil d’emular. Avui ens proposa una copeta de sopa freda de meló amb encenalls de pernil ibèric. En canvi, en un codi més íntim, Carolina Ferrer ens parla de gastronomia en un delicat joc de llums i ombres. Receptes saludables damunt de textures nues, orgàniques, on la seva proposta foodie també parla de la família i de la llar. Ens proposa un hummus però amb un nou ingredient estrella: el pèsol! Per la seva banda, Delicious Martha diu que la gastronomia “uneix les persones i traspassa fronteres”. I això és el que fa cada dia amb els seus seguidors, promovent un estil de vida saludable a través de l’esport i amb abundants plats dignes d’encapçalar el hashtag #foodporn. El seu aperitiu: dònuts salats de bacó i formatge. I, finalment, posicionant-se com una de les guies de restaurants preferides d’Instagram, Carla Alvaro i l’equip d’ Eatinbcn també s’han aixecat de la taula i han entrat a la cuina. Com a declarats fanàtics dels viatges, avui ens presenten un plat a mig camí entre el Mediterrani i Hawaii: poke bowl mediterrani.

Delicious Martha: dònuts salats amb formatge i bacó

Una recepta per menjar amb els dits en un sopar a l’aire lliure. Només cal pensar en la beguda que amenitzi el mos. ¿Un cava rosat? La combinació de l’acidesa i el salat sempre és infal·lible.

Ingredients

330 g de patata crua (pot ser pastanaga, moniato o carbassa)

3 ous mitjans

5 g de llevat químic

50 g de bacó

1 culleradeta de ceba en pols

35 g de parmesà ratllat

1/2 culleradeta d’orenga seca

1/2 culleradeta de sal

Elaboració

Saltegem el bacó en una paella fins que agafi un to daurat i el reservem uns minuts perquè perdi calor.

Ratllem la patata pelada i la barregem amb la resta d’ingredients: no cal tenir gaire cura en l’ordre d’afegiment.

Després d’uns minuts, tirem el bacó temperat i ho remenem tot bé.

Repartim la barreja sobre un motlle de dònuts, preferiblement de silicona.

Ho posem al forn a 180 ºC (escalfor a dalt i a baix) durant 22 minuts.

Passat el temps, apaguem el forn i deixem els dònuts a dins durant uns 10 minuts més. Els retirem i els deixem refredar completament a temperatura ambient. Els traiem del motlle i els decorem amb pebre, escames de sal i coriandre fresc.

651x366 La proposta de Delicious Martha és original i divertida / DELICIOUS MARTHA La proposta de Delicious Martha és original i divertida / DELICIOUS MARTHA

Laura Ponts: sopa freda de meló amb encenalls de pernil ibèric

Un aperitiu fantàstic per als dies de calor. Fàcil i vistós, fresc i sense complicacions, que barreja dolç i salat i introdueix un petit gir a un dels clàssics de l’estiu.

Ingredients per a 6 persones

Mig meló Vicentín

Mig meló cantalup

2/3 unitats de iogurt grec

1 cogombre

3/4 cullerades d’oli d’oliva

200 g d’encenalls de pernil ibèric

150 g de llet de coco

Sal

Fulles de menta fresca al gust

Fulles d’alfàbrega per decorar

Flors de malva comestibles per decorar

Elaboració

Pelem i netegem de llavors els dos melons (el cantalup el reservarem per a les broquetes).

Pelem el cogombre i el tallem a daus amb el meló.

Posem tots els ingredients al pot d’un robot de cuina i els triturem a màxima potència.

Fem reposar la sopa a la nevera una hora. S’ha de servir ben freda.

Tallem el pernil ibèric fins a aconseguir-ne encenalls.

Servim la sopa en un bol o una copa ben atractiva. Recordeu que mengem amb els ulls!

Per adornar-ho, fem les broquetes amb el meló cantalup (amb una cullera o buidador de fruita), i ho decorarem amb fulles de menta, alfàbrega i flor de malva.

651x366 Un aperitiu de Laura Ponts per al dies de calor / LAURA PONTS Un aperitiu de Laura Ponts per al dies de calor / LAURA PONTS

Carolina Ferrer: hummus de pèsols

Per renovar la clàssica fórmula de cigrons amb el gust especial de la tahina i l’acidesa de la llimona, hi podem afegir qualsevol vegetal que es pugui triturar un cop cuit; és a dir, tots! Avui, pèsols.

Ingredients

400 g de cigrons cuits

150 g de pèsols frescos, congelats o en conserva.

3 cullerades de suc de llimona

2 cullerades de tahina

1 gra d'all picat

Unes fulles de menta (opcional)

2 cullerades d'oli d'oliva

sal i pebre negre

Elaboració

Si els cigrons són de llauna, cal rentar-los i escorre’ls bé. Si són cuits de la botiga, comencem!

Aboquem els cigrons i els ingredients a la batedora i els triturem. (Si queda molt espès i sec, hi podem afegir una mica d’aigua, però és recomanable no fer-ho tot de cop per controlar la textura i no passar-nos.)

Tan senzill com això. Es pot servir amb unes torrades de pa, uns bastonets de pastanaga o api, o bé dins una amanida o un plat combinat.

També es pot afegir en amanides de pasta ben fresquet, sobretot ara a l’estiu.

651x366 Un aperitiu de Carolina Ferrer que renova el clàssic hummus / CAROLINA FERRER Un aperitiu de Carolina Ferrer que renova el clàssic hummus / CAROLINA FERRER

Eat in Bcn: poke bowl mediterrani

Originari de Hawaii, aquest plat també té influència japonesa, amb la salsa de soja i l’arròs sota el peix cru. Però a aquest poke hi afegim un toc mediterrani.

Ingredients

Ingredients per a 2 poke bowls:

300 g d'arròs per a sushi

1 cullerada de vinagre d’arròs (15 ml)

Mitja culleradeta de sucre (3 g)

150 g de salmó o tonyina prèviament congelats (per evitar l’anisakis)

Alvocat de Granada, quantitat al gust

Tomàquet cor de bou, quantitat al gust

Edamames, quantitat al gust

Llavors de sèsam, quantitat al gust

Mango, quantitat al gust

Per marinar el peix:

2 cullerades de soja (30 ml)

1 cullerada d’oli de sèsam (15ml)

1 culleradeta de mostassa Dijon

5 gotes de salsa Perrins

1 cullerada de suc de llimona

Elaboració

Tallem el peix escollit en daus. Si ho feu quan el peix encara està un pèl congelat, us serà més fàcil.

Barregem tots els ingredients de la salsa on marinarem el peix i hi posem el peix tallat. Ho deixem marinant un mínim de 30 minuts, com més temps millor.

Bullim l’arròs seguint les instruccions del fabricant. Mentrestant, barregem el vinagre d’arròs i el sucre i ho escalfem breument al microones perquè el sucre es dissolgui més fàcilment. Un cop bullit l’arròs, el col·loquem sobre una superfície plana i hi tirem la mescla de vinagre i sucre.

Refredem l’arròs removent amb cura els grans d’arròs al mateix temps que fem servir un ventall.

Col·loquem l’arròs en un bol com a base i hi afegim els ingredients frescos que haurem tallat prèviament.

Reguem el bol amb una mica de soja i, voilà!