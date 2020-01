Aplis imprescindibles per als amants de la cuina

La tecnologia i la gastronomia ja fa temps que van de la mà per oferir als consumidors un ampli ventall d'opcions per gaudir i compartir les experiències gurmets. Així ha nascut un ampli ventall d'aplicacions que són útils des de per reservar taula o conèixer els detalls d'un vi fins a per trobar receptes o conèixer les propietats nutricionals de qualsevol producte del súper.

Receptes per a tothom

Actualment hi ha centenars d'aplicacions que tenen recopilatoris de receptes i que es diferencien sobretot segons el nivell d'experiència i el tipus de cuina. Una de les més aclamades pensades per a tots els públics és Cookpad, que funciona com a xarxa de cuiners amateurs i que recull nombroses variants d'una mateixa recepta, per exemple de croquetes, cremes de verdures o paella, amb actualitzacions i variacions al gust de cadascú. A un nivell més professional hi ha Cookbooth que proposa receptes de xefs i amants de la gastronomia, i que permet als usuaris crear el seu propi llibre de receptes amb fotos. A més funciona com a xarxa social, ja que permet als usuaris establir contactes, accedir a les receptes dels altres i divulgar les seves. En canvi, per als que tenen a casa una persona amb al·lèrgies, l'aplicació de pagament Substitutions pot ser molt útil perquè ofereix alternatives per canviar ingredients.

651x366 Cuinant amb l'ajuda del mòbil / GETTY Cuinant amb l'ajuda del mòbil / GETTY

Les millors fotos dels teus plats

No hi ha foodie sense Instagram, o com a mínim sense xarxes socials on ensenyar què menja, així que una de les aplicacions més necessàries per als amants de la gastronomia és una bona plataforma de fotografia i vídeo per als plats que van tastant. Amb filtres especialment dissenyats per fer lluir el menjar hi ha aplicacions gratuïtes com Foodie. Aquesta plataforma inclou més de 30 filtres professionals amb diferents modalitats, com pícnic, barbacoa, postres, dolços, frescos o cruixent, acompanyats de guies fàcils per utilitzar les eines d'edició i la possibilitat de compartir el material resultant a xarxes. Semblants a aquesta aplicació també hi ha altres opcions com les gratuïtes Food Camera i FoodBud.

651x366 Un noi fa una foto d'un plat / GETTY Un noi fa una foto d'un plat / GETTY

Millor en comunitat

No s'ha d'oblidar que el món foodie és una gran xarxa de gent que comparteix amor, afinitat i passió pel menjar, teixint moltes relacions humanes al voltant d'un plat. En aquest sentit, una de les aplicacions que més triomfa actualment a tot el món és HowUdish, un espai de trobada en què es pot conèixer i xatejar amb usuaris que comparteixen aquesta passió. Només s'hi ha de crear un perfil amb els plats favorits, tipus de menjar i fins i tot al·lèrgies, i passejar entre possibles amics –o fins i tot trobar "la parella perfecta"–, diuen des de la plataforma. De fet, HowUdish és un lloc on trobar "menjar, amics i cites", ja que funciona com una mena de Tinder en què el més important és el que menja el candidat seleccionat.

Temporitzador de barbacoes

Ara que estem en plena temporada de calçotades, graellades i barbacoes, una aplicació molt útil és aquella que ens ajuda a trobar la cocció perfecta per a la carn. Aquesta aplicació existeix, és gratuïta i es diu BBQ Timer, tot i que no està disponible en tots els sistemes operatius. Un cop descarregada, només cal activar-la perquè ens digui quan hem de treure el menjar de la graella. Però això no és tot, ja que la plataforma permet establir alarmes periòdiques per recordar que cal comprovar l'estat de la carn i donar-li la volta mentre parlem amb una cervesa a la mà. El món de la barbacoa compta amb nombroses aplicacions a banda d'aquesta que també inclouen receptes com BBQ and Grill Recetas i Barbacue Master.

651x366 També hi ha aplis per controlar les barbacoes / GETTY També hi ha aplis per controlar les barbacoes / GETTY

Per a boletaires

Per als amants de sortir al bosc a buscar bolets, l'aplicació gratuïta Setas Bolets-Mush Tool pot ser interessant. Ofereix utilitats als usuaris experimentats però també als no iniciats. La seva funcionalitat més destacada és la identificació dels bolets a través de fotografies, cosa que va associada a comentaris d'un expert. Però, a més a més, els boletaires poden guardar els llocs on han localitzat els fongs per poder-los consultar més tard, així com buscar restaurants o aprendre noves espècies amb el joc d'identificació de bolets. Aquesta no és l'única aplicació del seu gènere, hi ha altres aplicacions gratuïtes com Boletaires i Boletus, entre d'altres.

651x366 Es poden trobar aplis que ajuden a identificar bolets / GETTY Es poden trobar aplis que ajuden a identificar bolets / GETTY

Reserva ràpida

De vegades costa posar-se d'acord amb qui és el que ha de trucar al restaurant per fer una reserva, però des de ja fa temps les aplicacions mòbils estalvien aquest tràmit i permeten, amb pocs clics, tenir taula per a tot el grup per gran i dispers que sigui. És el cas de plataformes tan esteses com la gratuïta ElTenedor, que fa possible trobar restaurants disponibles activant la geolocalització, a banda de detallar els establiments millor valorats de la zona i oferir descomptes abans de seure a taula. Permet filtrar per data, zona, tipus de cuina, hora i nombre de comensals, i en qüestió de segons dona un llistat d'establiments amb preu mitjà, disponibilitat i opinions de la resta d'usuaris. Altres aplicacions com la gratuïta Open Table també ofereixen serveis similars.

Encerta-la amb el vi

L'aplicació Vivino, amb més de 30 milions d'usuaris, és una comunitat d'amants del vi en què és possible valorar, ressenyar i descobrir noves referències, a banda de comparar-les. Només cal fer una foto de qualsevol etiqueta de vi o carta de vins per consultar a l'instant tota la informació sobre les propietats de cadascuna de les referències, però també l'opinió dels usuaris de la comunitat. Amb 9,2 milions de referències de vi, l'aplicació també permet aprofundir en un vi cercant-lo pel seu nom. A més a més, inclou una opció de comparació ràpida per triar el millor vi escanejant etiquetes i obtenint valoracions i informació sobre la regió, el preu i el maridatge ideal. Com a nota final, l'aplicació permet recordar els millors i pitjors vins i crear un panorama dels gustos personals per a la pròxima ocasió.

Compra als productors

Els partidaris de la filosofia de quilòmetre zero tenen l'aplicació Mentta, un espai en què es pot comprar directament a més d'un centenar de productors, botigues i establiments de vi, fruita, verdura, carn, peix, marisc, embotit, cafè, te, productes ecològics, licors artesanals, pastisseria i fins i tot de menjar infantil i preparat. L'aplicació disposa de més de 40.000 productes i proposa als usuaris fer la compra des del mòbil, la qual després s'envia directament a casa. "És més barat, els productes de més qualitat i amb més gust", expliquen.

Propietats nutricionals

Carlos Ríos és el nutricionista que va crear el concepte real food i que s'ha proposat que mengem més sa i menys ultraprocessats. Aquest influencer amb milers de seguidors a les xarxes també és autor del bestseller Come comida real i ha desenvolupat una aplicació que es diu My Real Food per seguir el realfooding, la seva filosofia basada en el menjar real, algunes dosis de bons processats i en eliminar els ultraprocessats. L'aplicació et dona tota la informació nutricional dels productes del supermercat fent-los només una fotografia al codi de barres i passant-lo per l'escàner de l'aplicació. Però no és l'única apli que permet fer això. Una altra és Yuka, també descarregable sense cost.