Lligar en temps de confinament

"Tinc paper higiènic i bona conversa" o "Fem més amè el confinament i després ja ho veurem" són algunes de les frases de perfil que es poden llegir aquests dies en aplicacions per trobar parella com Tinder o Meetic. El cas és que el coronavirus ens ha tancat a casa, però per a molts solters això no ha estat cap impediment per continuar buscant parella o alguna persona amb qui tenir una aventura. De fet, són molts els psicòlegs que aquests dies estan incidint en la importància de buscar connexions més profundes entre persones per compartir els sentiments que ens provoca el confinament, com la soledat o l'angoixa. Els humans som éssers socials i en moments de soledat no buscada necessitem establir relacions de suport. Per il·lustrar-ho només cal pensar en el Wilson, la pilota de voleibol que es va convertir en la companya inseparable de Tom Hanks a la pel·lícula Nàufrag. Per sort, a les aplicacions per lligar es pot aconseguir molt més que un Wilson i es pot parlar amb persones de carn i ossos, encara que, fins a nova ordre, no s'hi pugui tenir una cita presencial.

Un estudi publicat per Smartme Analytics assegura que des que s'ha decretat l'estat d'alarma l'ús de Tinder s'ha incrementat gairebé un 95% entre els menors de 35 anys, mentre que Badoo ha pujat fins a un 53%. Des de Tinder asseguren que el 29 de març es va batre el rècord històric de swipes (cerques) a la plataforma, que va arriba als 3.000 milions. I concretament a l'Estat, la durada de les converses ha crescut un 22% en comparació amb com eren abans del confinament. Altres aplicacions com Meetic també asseguren que l'intercanvi de missatges s'ha disparat un 10%, mentre que ha Adoptauntio.com ha registrat un augment del 12%.

651x366 Una noia mirant el mòbil des del llit / GETTY Una noia mirant el mòbil des del llit / GETTY

Una altra manera de passar el temps

Per a la Sílvia, una usuària de Tinder de 33 anys, les coses són una mica diferents. "Sí que sembla que hi ha molta més afluència de gent nova, però crec que ara es parla menys i tothom està una mica més apàtic", diu, i apunta que potser un dels factors que provoquen aquesta apatia són les poques perspectives de poder quedar en persona durant les pròximes setmanes. "Al final sempre és el mateix: ens preguntem com va el confinament i poca cosa més, perquè no sabem quan podrem sortir".

Per la seva banda, el Miquel, de 26 anys i que també utilitza Tinder, assegura que s'ha tornat a instal·lar l'aplicació "per avorriment", però que sí que percep que ha crescut molt la comunitat i el nombre de matches: "Es nota que molta gent és a casa". A més, com que durant aquesta quarantena l'aplicació ha obert el seu servei anomenat Passport, ara es poden conèixer usuaris d'arreu del món sense cap mena de filtre. "Total, com que no podràs quedar-hi perquè estàs confinat, tant se val que siguin a un quilòmetre o a deu mil. I el sexting funciona igual", diu amb una rialleta. Assegura que la quantitat i la qualitat de les converses han augmentat, "encara que la meitat són del tipus «estic confinada, distreu-me»". Tot i això, el Miquel creu que aquest estat d'alarma ha suposat una oportunitat per parlar amb moltes més persones: "Ara hi ha més possibilitat de trobar algú amb qui pugui arribar a tenir feeling", diu. Aquests dies fins i tot s'ha trobat persones que estan a la plataforma buscant gent per afegir a grups de WhatsApp amb l'objectiu de jugar a jocs i passar el temps durant el confinament. "Però jo no busco això", reconeix rient.

Amor a foc lent

¿És possible que aquesta impossibilitat de quedar immediatament sigui una oportunitat per conèixer algú amb més profunditat? Aquests dies la plataforma Meetic està oferint una sèrie de microcàpsules en forma de podcasts anomenades Amor i quarantena per acompanyar els solters que busquen parella durant el confinament. Un d'aquests podcasts tracta sobre "l'amor lent" i anima els usuaris a tenir paciència i prendre's un temps abans de poder quedar en persona. "Quan es tracta d'amor, perdre una mica de temps significa guanyar-ne una mica més", diu el podcast, que explica com preparar-se per conèixer bé l'altra persona. Entre els seus consells hi ha estudiar els perfils amb cura, donar una oportunitat a l'altre usuari encara que no ens agradi la seva fotografia o animar-se a prendre la iniciativa i escriure primer a la nova conquesta, en comptes d'esperar que ho faci l'altre.

Tot i que la iniciativa és bona, i conèixer emocionalment una persona més enllà del físic és important, no tots els usuaris estan satisfets amb aquesta suposada oportunitat que ofereix el confinament. "S'està fent tot massa llarg i al final les converses s'acaben refredant i acabes perdent el contacte amb l'altra persona", explica el Jordi, de 29 anys. Aquest usuari de Tinder assegura que, tot i que ara es pot conversar amb molta més gent, no s'acaba d'aprofundir mai i la plataforma s'ha convertit en "un passatemps més". Per això creu que el millor és poder quedar aviat amb la persona i veure com és i com actua en directe.

En la mateixa línia, la psicòloga i experta en teràpia de parella Sílvia Congost considera que el problema de conèixer algú a distància és que mai pots arribar a saber com és aquella persona fins que no hi interactues i la veus en diferents contextos i situacions. "Conèixer algú per internet és una opció tan vàlida com una altra, però l'important és passar al pla real tan aviat com sigui possible, per veure aquesta persona directament", opina. Per a la psicòloga, un dels problemes de conèixer algú a través d'una aplicació o per telèfon és que és fàcil idealitzar-la o fer-te'n una idea que no encaixa amb la realitat. "Quan ens enamorem tendim a veure l'altre semblant a nosaltres, a fixar-nos en el que coincideix, en el que ens atrau més d'ells, i deixem de banda molta altra informació que també és rellevant i que hauria de ser determinant a l'hora de treure conclusions", explica Congost. Per tant, considera que no veure algú fins passat un bon temps, com pot ser ara durant el confinament, "és totalment negatiu, perquè això no fa que coneguis més l'altra persona sinó el que l'altra persona et vol mostrar o el que tu vols veure en ella". Fins i tot considera que encara és pitjor no saber com serà l'altre físicament. "La part de l'atracció física és un aspecte importantíssim a l'inici d'una relació, tant si ens agrada sentir-ho com si no", conclou.