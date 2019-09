Tomás Alonso folra de rajoles la nova botiga de Camper

El dissenyador Tomás Alonso torna a Camper amb l'obertura d'una nova botiga. Com a resultat d'un nou projecte Together –etiqueta a través de la qual la marca s'associa amb creadors de tota mena–, el concepte s'inspira en col·laboracions prèvies de l'artista amb altres espais de Camper i té com a protagonista el mobiliari i les rajoles de 10 x 10 cm amb patrons geomètrics.

En aquesta ocasió, per vestir aquest establiment de La Roca Village, amb una àrea molt més gran que en les seves intervencions anteriors, Alonso ha apostat per un estampat gradual en ziga-zaga al llarg de tota la paret, un suggerent recurs amb què, a més, s'aprofita l'espai de manera més eficient. Amb la incorporació d'unes columnes de doble cara, els productes poden presentar-se juntament amb miralls i bancs, integrats en el disseny.

Per donar una solució a les parets, Alonso va recórrer a la tradició i la destresa dels artesans catalans. La rajoles de terracota natural, presents en tantíssims patis i espais públics del país, es fan servir com el teló de fons idoni per emmarcar les noves col·leccions de Camper. Els terres de terratzo en verd fosc van ser seleccionats del catàleg d'Huguet, una empresa mallorquina especialitzada en la producció original de rajoles hidràuliques treballades a mà des de 1933.

Elaborades amb peces sòlides de pi Douglas d'onze metres de llarg, les dues grans taules d'exhibició que ocupen el centre de l'espai van ser dissenyades a mida i es van fabricar a mà a Barcelona, tal com expliquen des de la firma. La il·luminació de la botiga, d'altra banda, té segell italià. Les tulipes de terracota natural piquen l'ullet a la ceràmica tradicional, mentre que els llums led, utilitzats a tota la botiga, aposten per la complexitat tècnica i contribueixen a crear un ambient càlid.

Alonso és un dissenyador influït pels pioners del Moviment Modern i va obtenir un màster del Royal College of Art de Londres després d'una dècada d'estudi i activitat professional als EUA, Austràlia i Itàlia. La seva filosofia de disseny se centra en la funcionalitat absoluta gràcies a una estètica senzilla que revela el potencial expressiu dels materials per crear productes universals i transgeneracionals.