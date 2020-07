Un viatge a la teva mida

Aquest és l’estiu de desconnectar fent caravàning. Moure’s en autocaravana o furgoneta càmper facilita el contacte amb la natura i les activitats a l’aire lliure després d’estar setmanes tancats a casa, el manteniment de les distàncies físiques per frenar el coronavirus i anar improvisant sobre la marxa en funció de les preferències o les circumstàncies sobrevingudes. És quelcom a tenir present ara que s’ha ordenat algun confinament selectiu, com el del Segrià. “Si al final confinen una àrea, tenies pensat anar al cap de Gata i no s’hi pot anar, aniràs a fer el delta de l’Ebre, però no et quedaràs sense vacances”, exemplifica Úrsula Barri, cofundadora de Cargoling, empresa especialitzada en lloguer de càmpers.

Després del confinament i amb l’arribada de l’estiu s’ha notat “una certa allau d’interès” tant per llogar com per comprar autocaravanes, constata Ramon Terradellas, gerent d’AutoSuministres Motor (Compass Rent pel que fa a la divisió de lloguer). Precisa que això passa a tot Europa, i amb més força encara en els països amb més tradició de caravàning com Alemanya. “La gent potser s’ha adonat que el turisme de masses es podia substituir per un més sostenible, més familiar i més segur davant de la pandèmia”, reflexiona. El caravàning ja resultava atractiu cada cop per a més gent (en cinc anys s’han multiplicat per sis les matriculacions d’autocaravanes, sent 8.900 les del 2019 a tot Espanya), i amb el desconfinament la tendència es manté: aquest juny se n’han matriculat unes 2.000.

L’auge es nota entre les persones que no s’havien interessat mai per aquests vehicles, així que abans d’iniciar l’aventura millor fer-ho ben informat. Fins ara ja tenien molts avantatges. “És un vehicle molt fàcil per viatjar i recórrer món. No has de planificar en gran manera i vas a on vols”, afirma Francisco Prieto, del Lleure Camper Club Catalunya, que es va crear el 1984 i va ser el primer club caravanista de l’Estat. A diferència d’altres maneres de viatjar, fer-ho en una autocaravana no ha canviat gaire amb el coronavirus més enllà que cal reforçar la higiene, i s’ha vist reforçada a l’hora d’evitar contagis. “Fa una sensació de més aïllament”, subratlla el president de la Unió Caravanista de Catalunya (UCC), Xavier Agustí.

651x366 Una família descansa fora de la furgoneta camper / GETTY Una família descansa fora de la furgoneta camper / GETTY

D’alguna manera és com viatjar en una casa sobre rodes, i les precaucions que ara mantenim al domicili són extrapolables a quan anem en el vehicle. Evitar les aglomeracions i ser més curós encara amb la neteja s’ha afegit a una cosa que hauria de ser indissociable del caravàning: tenir cura del medi ambient. “Hem de ser molt respectuosos, exactament igual que amb la vida normal”, recalca Prieto. Per a ell, la primera premissa és: “On arribo ho he de deixar millor que quan vaig arribar”, i assegura que “normalment l’autocaravanista és una persona molt neta i ecològica”, amb la qual cosa procura desmuntar la idea que pot haver arrelat entre algunes persones que qui viatja així és poc pulcre.

Per conduir una autocaravana n’hi ha prou amb tenir el carnet de cotxe per a la majoria de models. Qui ara comença li pot ser útil respondre la pregunta de “quantes persones l’han de fer servir”, diu Terradellas. No és el mateix una parella o una família més àmplia. Una autocaravana és més àmplia i còmoda, però no permet entrar a pobles o ciutats tan fàcilment com una càmper. La caravana (o rulot) és un remolc que pot aportar una mica de cada (es pot deixar el remolc i fer excursions amb el cotxe), però segurament obliga a estar-se a un càmping, un indret més d’estiueig. Per tenir-ne una idea més clara al principi potser és convenient llogar abans que comprar.

Proliferen els particulars que n’ofereixen pel seu compte, però tant Terradellas com el president del Gremi d’Empresaris del Caravàning (Gremcar), Amadeu Recasens, recomanen acudir a establiments agremiats a Gremcar o Aseicar (l’associació estatal). “S’entreguen amb unes garanties d’higiene que per a un particular són més difícils de fer”, sosté Recasens, i afegeix que en un establiment “no tenen per què sortir més cares però hi ha un servei i la garantia”. En temporada alta una càmper de lloguer pot estar sobre els 100 euros la nit i una autocaravana en 200 o més. De compra, una autocaravana pot oscil·lar entre els 45.000 i els 200.000 euros. Varia en funció de la mida o dels extres, com instal·lar una tercera bateria, un evaporador d’aigua, placa solar o reforçar la suspensió del darrere. Tot i això, quan tenen un any o dos, les empreses de lloguer les venen de segona mà i resulten més econòmiques. Amb el temps poden sortir a compte. “Un viatge en autocaravana surt més barat que en avió”, ressalta Agustí, i més si al preu de l’avió cal afegir-hi l’allotjament en hotels.

651x366 Dos nens a l'interior d'una autocaravana / GETTY Dos nens a l'interior d'una autocaravana / GETTY

Enguany convida a fer turisme de proximitat. “Recomano descobrir el nostre país, Catalunya, que és molt bonic”, remarca Terradellas. Prieto és partidari de no sortir de l’Estat i moure’s per muntanya. “Seràs a la natura i no estaràs massificat”, indica. Agustí també aniria a la costa. A l’hora d’acampar es pot optar per les àrees per a autocaravanes. Hi ha les municipals gratuïtes, sovint amb espai per dipositar les aigües brutes, i les privades, que són de pagament però tenen vigilància o dutxes. El temps d’estada sol estar limitat a fins a quatre dies, i algunes poden ser la porta d’entrada a fer activitats singulars. És el cas de la xarxa de 12 àrees gratuïtes del Penedès, que estan a tocar de múltiples cellers. De la resta de l’Estat, Agustí recomana Galícia perquè té moltes àrees o zones de Castella com Zamora, mentre que no tant Astúries o el País Basc, perquè n’hi ha poques, ni tampoc Andalusia si es vol evitar passar molta calor. Per a qui s’atreveixi a anar a l’estranger, si les condicions ho permeten, ell optaria per Alemanya i resseguir el riu Mosel·la o anar a la Selva Negra.

Els amants de viatjar en autocaravana ja experimentats ho tenen interioritzat com un estil de vida. A l’estat espanyol cada cop s’ha fet més popular també entre els joves (abans era més de jubilats), però sense arribar encara a l’èxit que té a França o Alemanya. “Això és el futur per fer unes vacances sense presses, gaudint, relaxat i sense que ningú t’hagi de dirigir”, diu Prieto. A parer de Barri, es mantindrà la tendència creixent, i ho exemplifica amb l’evolució que han viscut a Cargoling des de fa sis anys amb les càmper. “Quan vam començar molta gent no ho coneixia, era fer una experiència diferent i ara el seu somni és tenir una furgo”, explica.

Recomanacions per a l’autocaravanista El més important és tenir cura del medi, i això significa dipositar les escombraries i les aigües brutes en espais habilitats. Les grises són les de la cuina i la dutxa, i les negres, les del vàter. No és el mateix aparcar que acampar (treure el tendal, cadires, barbacoa, etc.), i per això convé informar-se de la normativa de cada lloc. A vegades només cal tenir sentit comú. “Les ocupacions a primera línia de mar no tenen per què ser”, diu Xavier Agustí (UCC), i insisteix: “El que no podem fer és saturar els espais públics”.