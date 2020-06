Tot el que necessites per ser un ciclista urbà

L'atractiu de la bicicleta a Barcelona s'ha disparat amb el desconfinament progressiu, estimulat sobretot per qui recela de tornar a agafar el transport públic, però ja fa molts anys que va obrint-se camí, juntament amb els patinets i altres vehicles de mobilitat personal. De l'auge de la bici n'és un bon símptoma la família d'Elena Riba. Ella se n'havia comprat una el 1992 amb el primer sou però l'havia deixat aparcada. Des de fa uns mesos va a treballar en bici després d'haver-se apuntat al programa BiciFeina per a treballadors de la Generalitat. "A casa em deien que això duraria quatre dies", recorda, però no només no l'ha deixat sinó que ha acabat motivant que tota la família faci com ella.

Anar en bici té alguna cosa que enganxa i avui que se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta és un bon moment per analitzar-ho. "Sense no puc sortir de casa", afirma Riba. Aquesta manera de moure's creu que serà cada cop més popular. "Jo que tinc 49 anys m'hi he aficionat, veig molta gent més gran que jo que va en bicicleta i els joves ho porten més a la sang", reflexiona pensant en el seu fill de 17 anys, que des de Nadal té l'abonament del servei públic de bicicletes, el Bicing, com la majoria de companys de classe. La filla de 19 des de principis d'any ha anat a la universitat en bici i durant el confinament el marit de 54 també ha començat a pedalar amb la idea d'anar a la feina. El furor ciclista no és cosa només d'aquesta família a Barcelona. Segons l'Ajuntament, a l'inici de la desescalada les noves altes del Bicing van doblar el ritme habitual de creixement, i la circulació en bicicleta es recupera molt més ràpid que la dels altres mitjans de transport. La setmana passada el moviment en els carrils bici va arribar a ser tan sols un 5% inferior al que es podia esperar en un feiner tipus, mentre que la caiguda del trànsit en cotxe o moto seguia sent superior al 37% i la dels usuaris del transport públic encara arribava a estar per sobre del 75%.

Increment de reparacions i vendes

L'interès que desperta la bici s'ha traslladat a les botigues barcelonines. Quan han reobert aquest maig se'ls ha disparat la feina per vendre'n i reparar aquelles que acumulaven pols als trasters. "Hi ha hagut una espècie de boom", confessa Pau Foguet, de Castells Bicicletes, fins al punt que els costa de trobar-ne. "Truques als proveïdors i ningú en té d'estàndards", explica. Xifra l'augment de vendes en un 50% i de feina de taller en un 30%. A Folding Bikes House, Lluís Ferrer calcula un increment del 40%. "Res a veure amb el mateix període de l'any passat", assegura. Per la seva banda, Àngel Vila, d'Espai Bici, diu que fins i tot han tingut gent fent cua. Se'n busquen de plegables o per portar criatures i "estalviar-se el transport públic", detalla. A Recycling Barcelona, on només en tenen de segona mà, pensaven que a la tornada del confinament haurien de fer rebaixes però tot el contrari, diu Miguel del Peso, que parla d'un 160% d'augment de feina de taller i un 80% més de venda de bicis.

El boom s'ha produït després d'estar dos mesos tancats i amb grans superfícies encara per obrir, de manera que cal esperar per veure si es manté. A Barcelona la bicicleta només representa el 2,5% dels desplaçaments, segons les últimes dades disponibles corresponents al 2018, però aquell any ja es produïen 205.000 desplaçaments diaris, un 50% més que el 2015. Amb la desescalada l'Ajuntament està habilitant 21 nous quilòmetres de "corredors bici" en 10 vies, com Pau Claris o part de Via Augusta (aquí diverses peticions ciutadanes demanen allargar-lo i connectar amb Sant Cugat pels túnels de Vallvidrera). Per la seva banda, l'Àrea Metropolitana (AMB) planteja construir 74,5 quilòmetres més de la xarxa pedalable i ampliar els aparcaments segurs (Bicibox). Amb el desconfinament s'han anunciat subvencions per a la compra de bicis a Itàlia de fins a 500 euros o al País Valencià de 75 euros per a bicis i patinets i 250 euros per a bicis elèctriques. L'AMB estudia si recupera la subvenció de 250 euros que ja havia ofert per a les elèctriques, mentre que preveu aprovar definitivament al juliol la que ja tenia prevista per als autònoms.

Elena Riba ha canviat l'autobús per la bicicleta i no dubta a l'hora de convèncer els reticents a fer el mateix. "És molt fàcil. Ets autònom, no contamines, fas exercici, guanyes temps, gaudeixes de la ciutat i és molt bonic anar en bici", recalca. Lluny queda aquell 1992 en què gairebé ningú es desplaçava així. "Tenia la sensació que tothom em mirava", rememora, i admet que, a més del projecte BiciFeina, l'ha ajudat a fer el canvi de xip la multiplicació dels carrils bici i disposar d'espai a casa per aparcar-la. No tenir-ne és un dels principals factors que en frena l'expansió. Adrià Arenas, del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), insisteix que cal habilitar més aparcaments segurs i creu que hi ha "una oportunitat d'or" de fer que la bicicleta guanyi protagonisme. "Els temps ho demanen", subratlla, però encara falta guanyar cultura ciclista.

Convertir-se en un ciclista 'slow'

El BACC intenta reforçar-la a través dels cursos de la BiciEscola, que esperen reactivar aviat, amb els quals es pot aprendre a anar en bici o a circular per la ciutat. Treballen amb la premissa que "qualsevol persona és un potencial ciclista". Arenas recorda a qui ara comença que cal tenir clar quin ús vol donar a la bici, si és per anar a la feina o per a recorreguts ocasionals. Una opció per iniciar-se amb alguns passeigs pot ser apuntar-se a un servei com el Bicing o llogar-ne una per provar. Quan es compra una bici, recomana deixar-se assessorar i sobretot tenir clar on es guardarà. També aconsella no escatimar amb els cadenats per disminuir les opcions d'un robatori. Una vegada ens posem a pedalar, advoca per ser "ciclista slow", o sigui circular amb prudència i guanyant (i demostrant) confiança. Es tracta que "primi la vida i no la velocitat i l'accidentalitat", detalla.

Els experts han identificat múltiples beneficis en la bici. Ester Busquets, que és professora d'ètica de la Universitat de Vic (Uvic-UCC), creu que ha de formar part "d'un estil de vida en el qual repensar la relació amb l'entorn i la natura de manera global", i no només servir per protegir-se un mateix del coronavirus. Tot i això, recorda que els ciclistes són vulnerables (ella mateixa va ser atropellada per un cotxe) i tem pels efectes que els pot causar la pol·lució. El director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l'institut ISGlobal, Mark Nieuwenhuijsen, cita un estudi de 167 ciutats europees (inclou Barcelona) segons el qual si un de cada quatre viatges es fes en bici es podrien prevenir 10.000 morts prematures. Per cada 69 morts que s'evitarien, n'hi hauria una per contaminació o accident, per la qual cosa sosté que "els beneficis d'anar en bici són molt més grans que els riscos". Des del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Sandra Nogués afegeix que "l'esport és fonamental per a l'estabilitat psicològica", ja que fa que el cervell funcioni òptimament i ajuda a la concentració o la tolerància a l'estrès. A més, la bici ens fa estar més connectats amb un mateix i el que ens envolta. Permet tenir "una sensació de llibertat i de control a la vegada", cosa rellevant després d'haver estat confinats i alhora amb molta incertesa.

Consells per circular

Mantingues la bicicleta en bon estat i amb les rodes ben inflades

Planifica la ruta, utilitzant itineraris segurs i amb poc trànsit

Evita la vorera (en molts carrers està prohibit circular-hi a Barcelona), no vagis pel carril bus i respecta els senyals

Anticipa't als esdeveniments, assenyala els moviments i pedala amb prudència

Porta llums i timbre i circula pel centre del carril per fer-te visible

Invertir en un bon cadenat i dur un portaequipatge et pot ser molt útil

El casc no és obligatori en ciutat excepte per a menors de 16 anys però l'Ajuntament de Barcelona el recomana així com contractar una assegurança