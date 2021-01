Unes campanades ventoses, entre el ‘kitsch’ i l’emoció

El vent tenia ganes de gresca i de fer entremaliadures i va decidir boicotejar l’emissió de les campanades a TV3. Les tres presentadores -Lídia Heredia, Helena Garcia Melero i Cris Puig- evidenciaven a estones símptomes de congelació, mentre complien amb la tasca d’acomiadar l’any des d’un Tibidabo inquietantment desert. A l’altra banda de la ciutat, Montjuïc es preparava per cremar, però les xarxes ja ho feien des d’una bona estona abans amb els tres estilismes que lluïen les periodistes. Heredia homenatjava els vuitanta amb uns pantalons de tall (molt) alt i uns volums i coloraines que no l’haurien fet desentonar com a cinquè membre de Locomía. Helena Garcia Melero semblava simbolitzar el cava, amb un vestit que deixava el tors cobert només amb una transparència -a 31 de desembre- i uns esquitxos grisos que podien semblar bombolletes. Cris Puig era la bola de discoteca, amb un vestit brilli-brilli que el vent convertia en hipnòtic. Les tres presentadores van complir tot i els elements adversos.

A La 1, mentrestant, hi havia sororitat entre dues Anes: Igartiburu i Obregón. L’escena tenia molta més sobrietat estètica -la primera de vermell, la segona de blanc-, tal com corresponia a un fet delicat: l’actriu i model s’enfrontava al repte de donar la benvinguda al 2021 des de la duresa de deixar un 2020 durant el qual va morir el seu fill Alex Lequio. L’emoció era palpable i els ulls humitejats van encomanar-se fora de la pantalla.

La polèmica, en aquest cas, va venir pel fet que La 1 no va emetre íntegrament el concert que el cantant Nacho Cano va oferir des de la Puerta del Sol de Madrid.

L’emoció, en tot cas, va eclipsar el xou de Cristina Pedroche, que ha convertit en tradició el seu vestit cerimonial, sempre escàs de tela, però sense haver de patir pel fred perquè Antena 3 roda l’esdeveniment a recer. En aquesta ocasió, un presumpte homenatge als sanitaris va fer que la televisiva descobrís un minivestit que s’aguantava amb tires ben fines. El microvestit joia, que no cobria ni l’esquena ni els laterals, pretenia ser una (mena de) mascareta, i va ser elaborat amb 16.308 pedres de cristall. Al seu costat, Alberto Chicote vestia un model convencional. Però per alguna cosa ella cobra 60.000 euros aquesta nit i ell la meitat. Una altra tradició que es va complir és la de veure el nòvio de Pedroche, el xef David Muñoz, enfundat en el vestit que duia la presentadora l’any anterior. Segons va explicar, el model -inspirat en el film Goldfinger, fet com si fos una segona pell daurada- li queda molt millor a ell.

A Mediaset els oficiants eren Sandra Barneda i Christian Gálvez. Molt convencionals. Ella de blanc i sense extravagàncies, ell de negre i amb llacet. Estranyament, la cadena més kitsch va descansar per un dia dels lluentons i va fer una programa discret, des de la consciència que la batalla de les audiències a Espanya, aquell dia, només és cosa de dos: Antena 3 i La 1.

La Sexta també tenia campanades pròpies, separades de les d’Antena 3. Se’n van cuidar Iñaki López i Cristina Pardo, també ben discrets: no era pas qüestió de contraprogramar la germana gran.