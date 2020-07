Càmping Miramar: Vacances davant del mar com si fossis dins un anunci de cervesa

Hi ha persones enamorades dels càmpings i n’hi ha que preferirien quedar-se a casa abans que trepitjar-ne un. Doncs bé, segurament el Càmping Miramar seria un lloc de consens on tothom voldria anar. Entraria a la categoria del que s’anomena glamping (un anglicisme que vindria a significar un càmping amb glamur) i té unes característiques que el fan summament atractiu: l’entorn i els diversos allotjaments que ofereix.

Comencem per l’entorn. Es troba a primeríssima línia de mar en una platja preciosa de la Costa Daurada. Qui estimi el mar difícilment trobarà una ubicació millor per adormir-se sentint el vaivé de les onades. I pel que fa als allotjaments, tenen diverses propostes. D’una banda, les caravanes vintage. Rehabilitades i decorades, de colors llampants o pastel, semblen sortides d’un anunci estival de cervesa. Cada una d’elles té una pèrgola a l’entrada amb una taula, bancs i una barbacoa. Si preferiu un allotjament més robust, llavors la vostra opció són els mobile homes. Podeu triar entre els Navy, decorats amb temàtica marinera; els de Cinque Terre, que recorden les cases d’aquests pobles italians de postal, o bé els Costa Nova, d’inspiració portuguesa. Tanmateix, no deixa de ser un càmping, així que també disposen de les clàssiques parcel·les, on hi podeu plantar la tenda o anar-hi amb la vostra caravana o autocaravana.

Si us ve la gana, aquesta temporada inauguren el renovat restaurant La Mar Salada, amb una carta molt completa que podeu consultar a la web. A primera línia de mar hi tenen el xiringuito, amb begudes fresques i conserves, i a més aquest any han afegit el servei de fleca-cafeteria al Mercat del Miramar, que també fa de súper. I un detall important per als que teniu mascota: és un allotjament pet friendly : al Càmping Miramar hi cap tothom.