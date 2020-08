Cal Cercle: una casa d’estiu enmig de tot el que us vingui de gust

A només 15 minuts en cotxe de zones amb tanta vida com S’Agaró o Platja d’Aro però apartat de tot el seu enrenou hi ha Cal Cercle, un xalet amb mil metres quadrats de parcel·la que es lloga sencer i que en l’estiu del coronavirus s’ha convertit en el tipus d’allotjament més sol·licitat. Amb totes les comoditats i amb un generós jardí enmig d’una calmada urbanització privada i videovigilada, Cal Cercle no aboca els seus hostes a haver de sortir per passar-ho bé i, com molts altres establiments de la seva espècie, pràcticament convida a un confinament voluntari.

La casa, que disposa de cinc habitacions on es poden allotjar fins a 10 persones, té un ampli menjador amb vistes al jardí, una sala amb billar, diversos porxos on fer vida i menjar, barbacoa, sauna finlandesa, taula de tenis taula, una cistella de bàsquet i, fins i tot, un parc infantil. Les habitacions, dues de les quals estan situades en un edifici annex -cosa que permet certa intimitat si, per exemple, hi van de vacances dues famílies juntes-, disposen totes d’aire condicionat. Però un dels principals atractius de la casa és la piscina, envoltada de gandules i para-sols. Com que la casa està disponible tot l’any, també té xemeneia i dos televisors per quan toca fer vida a l’interior.

Si es vol descobrir la zona, la ubicació és ideal per visitar localitats com Palamós o Calella de Palafrugell, enclavaments històrics com els pobles medievals de Pals i Peratallada, el castell de Torroella de Montgrí o el de Calonge o per descobrir infinitat de cales poc concorregudes. Fer senderisme pel massís de les Cadiretes o pel de les Gavarres és una altra opció covid free molt a l’abast de Cal Cercle, que permet segellar una jornada de muntanya amb una capbussada a la piscina. A diferència dels hotels, sigui a l’hora que sigui.