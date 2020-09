Una catifa vermella convertida en festa de pijames

La cerimònia dels Emmy més estranya dels últims anys ens ha deixat imatges per a la història, amb actors i actrius a casa seva seguint la gala. Sense catifa vermella, moltes celebrities han optat per no abandonar el glamur i posar-se les millors gales d'anar per casa. Repassem els millors looks.

Zendaya

La jove actriu que es va endur el premi a millor actriu de drama per Euphoria va recollir des de casa i amb amics, enfundada en un Armani Privé, el seu guardó.

651x366 L'actriu Zendaya amb el premi / AFP L'actriu Zendaya amb el premi / AFP

Regina King

L'actriu, guanyadora per la minisèrie Watchmen, va rebre el guardó amb americana i pantalons fúcsia de Schiaparelli i una samarreta homenatge amb la cara de Breonna Taylor, que va morir a mans de la policia en un tiroteig.

651x366 Regina King amb la seva samarreta reivindicativa / AFP Regina King amb la seva samarreta reivindicativa / AFP

Rachel Brosnahan

L'actriu va ser una de les que va optar per un look d'estètica pijama de la marca Christy Rilling.

651x366 Rachel Brosnahan en pijama / AFP Rachel Brosnahan en pijama / AFP

Paul Mescal

El jove i aplaudit protagonista de Normal people es va fer aquesta foto a les escales de casa seva impecable amb un vestit de Louis Vuitton abans de la cerimònia.

651x366 Paul Mescal a les escales de casa seva / Instagram Paul Mescal a les escales de casa seva / Instagram

Jennifer Aniston

L'actriu va ser l'encarregada de donar un dels premis, al costat de Jimmy Kimmel, i ho va fer amb un vestit d'inspiració de llenceria de Dior, però va veure la gala des de casa amb les seves inseparables amigues de Friends, Courteney Cox i Lisa Kudrow.

651x366 Les tres actrius de 'Friends' veient la gala juntes / AFP Les tres actrius de 'Friends' veient la gala juntes / AFP

Reese Witherspoon i Kerry Washington

Les actrius de Little fires everywhere van veure juntes la gala. La primera amb un vestit senzill de Louis Vuitton, la segona amb una peça amb lluentons d'Oscar de la Renta.

651x366 Reese Witherspoon i Kerry Washington mirant la gala / AFP Reese Witherspoon i Kerry Washington mirant la gala / AFP

Eugene i Daniel Levy

Uns dels grans triomfadors de la nit, l'equip de la sèrie Schitt's Creek va seguir la gala junts des de Toronto. Eugene Levy i el seu fill Dani, cocreadors de la sèrie, van recollir el premi junts, el pare amb un discret vestit, el fill amb una impecable americana i faldilla de Thom Browne.