La catifa vermella dels Oscars: els millors 'looks'

La gran nit de Hollywood ens ha deixat, com sempre, imatges per al record plenes de glamur. Un any més els actors i les actrius han lluit les seves millors gales. Fem un repàs dels looks més destacats.

Saoirse Ronan

L'actriu, nominada pel seu paper a Mujercitas, va ser una de les més originals de la nit amb aquest vestit firmat per Gucci.

651x366 Saoirse Ronan amb un vestit espectacular / KEVIN SULLIVAN/ EUROPA PRESS Saoirse Ronan amb un vestit espectacular / KEVIN SULLIVAN/ EUROPA PRESS

Renné Zellweger

Una de les grans protagonistes de la nit. L'actriu nord-americana es va endur l'Oscar a millor actriu pel seu paper a Judy. Va lluir aquest vestit d'Armani Privé.

651x366 Renné Zellweger amb la seva estatueta a millor actriu / MATT PETIT/ AFP Renné Zellweger amb la seva estatueta a millor actriu / MATT PETIT/ AFP

Joaquin Phoenix

L'altre gran protagonista de la gala –que es va endur l'estatueta a millor actor per Joker– va portar el mateix esmòquing de Stella McCartney que porta lluint tota aquesta temporada per demostrar la seva lluita per la sostenibilitat i el medi ambient.

651x366 oaquin Phoenix, guanyador de l'Oscar al millor actor, a la seva arribada a la cerimònia / VALERIE MACON/ AFP oaquin Phoenix, guanyador de l'Oscar al millor actor, a la seva arribada a la cerimònia / VALERIE MACON/ AFP

Scarlett Johansson

L'actriu, doblement nominada, va optar per aquest vestit amb escot paraula d'honor d'Oscar de la Renta.

651x366 Scarlett Johansson a la catifa vermella / ALEX GALLARDO/ EFE Scarlett Johansson a la catifa vermella / ALEX GALLARDO/ EFE

Laura Dern

Dern, que s'ha endut el premi a millor actriu secundària, va triomfar amb aquest vestit senzill i espectacular d'Armani Privé.

651x366 Laura Dern, amb la seva estatueta / MARK RALSTON/ AFP Laura Dern, amb la seva estatueta / MARK RALSTON/ AFP

Natalie Portman

L'actriu va lluir un dels vestits més comentats de la nit perquè portava una capa on apareixen brodats els noms de totes les directores que no han estat nominades per l'Acadèmia. La peça la firma Dior Alta Costura.

651x366 Natalie Portman amb el seu espectacular vestit amb capa / JAY L. CLENDERIN/ EUROPA PRESS Natalie Portman amb el seu espectacular vestit amb capa / JAY L. CLENDERIN/ EUROPA PRESS

Antonio Banderas

El malagueny, que es va quedar sense estatueta, va anar a la cerimònia amb un clàssic esmòquing i acompanyat de la seva filla Stella del Carmen i de la seva parella, Nicole Kimpel.

651x366 Banderas amb la seva seva parella, Nicole Kimpel / MIKE BLAKE/ REUTERS Banderas amb la seva seva parella, Nicole Kimpel / MIKE BLAKE/ REUTERS

Brad Pitt

L'actor es va endur l'estatueta per millor secundari i va optar per aquest esmòquing elegant i clàssic de Brioni.

651x366 Brad Pitt a la catifa vermella / VALERIE MACON/ AFP Brad Pitt a la catifa vermella / VALERIE MACON/ AFP

Penélope Cruz

L'actriu madrilenya va optar per un vestit d'alta costura de Chanel, marca de la qual és ambaixadora. Aposta clàssica i elegant.

651x366 Penelope Cruz, a la catifa vermella / REUTERS Penelope Cruz, a la catifa vermella / REUTERS

Charlize Theron

L'actriu, que estava nominada per El escándalo, va lluir aquest vestit negre de Dior asimètric i amb obertura lateral.

651x366 L'actriu Charlize Theron / REUTERS L'actriu Charlize Theron / REUTERS

Gisela

La cantant catalana va posar a la catifa vermella amb les altres intèrprets de Frozen. Va portar un vestit de la marca catalana Tot-hom.

651x366 Gisela, de vermell, amb les altres intèrprets de 'Frozen' / REUTERS Gisela, de vermell, amb les altres intèrprets de 'Frozen' / REUTERS

Adam Driver

L'actor, que estava nominat per Historia de un matrimonio, va optar per un esmòquing de Burberry. Va anar a la gala acompanyat de la seva parella, Joanne Tucker, que va lluir un vestit amb decoracions florals d'Oscar de la Renta.

651x366 Adam Driver i Joanne Tucker / EFE Adam Driver i Joanne Tucker / EFE

Billie Eilish

La cantant va actuar durant la cerimònia i va optar per aquest original look de Chanel de dues peces.

651x366 Billie Eilish, a la catifa vermella / GETTY Billie Eilish, a la catifa vermella / GETTY

Timothée Chalamet

L'actor, que és un dels protagonistes de Mujercitas, va optar per un look esportiu de la marca Prada.

651x366 L'actor francés Timothée Chalamet / AFP L'actor francés Timothée Chalamet / AFP

Sandra Oh

L'actriu va lluir un dels vestits més espectaculars de la nit de tul i brillatons firmat per Elie Saab.

651x366 L'actriu Sandra Oh / AFP L'actriu Sandra Oh / AFP

Margot Robbie

La intèrpret estava nominada com a millor actriu secundària per El escándalo i va optar per aquest vestit negre de Chanel amb escot paraula d'honor de la temporada 1994.

651x366 Margot Robbie / AFP Margot Robbie / AFP

Pedro Almodóvar

El director manxec va apostar per un look informal minimalista sense corbata i amb les seves inseparables ulleres de sol.

651x366 Pedro Almodóvar a la catifa vermella / EFE Pedro Almodóvar a la catifa vermella / EFE

Rooney Mara

L'actriu va optar per un vestit negre d'Alexander McQueen que jugava amb les transparències i les puntes.

651x366 Rooney Mara / EFE Rooney Mara / EFE

Waad al-Kateab

La jove cineasta siriana Waad al-Kateab ha arribat als Oscars amb el seu documental Sama, en què va filmar la guerra al seu país explicada a la seva filla, que llavors acabava de néixer. A la catifa vermella, Al-Kateab va lluir un vestit amb inscripcions en què es podia llegir: "Ens vam atrevir a somiar i no lamentarem la dignitat".