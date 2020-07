Guia pràctica per crear el teu cinema a la fresca

Gaudir d’una pel·lícula amb la brisa d’una nit d’estiu és una de les activitats més reconfortants de les vacances. Els cinemes a la fresca solen aparèixer en totes les programacions estiuenques de pobles i ciutats, però enguany, amb totes les prevencions necessàries per evitar rebrots de coronavirus, serà més difícil la seva organització. Una alternativa per no quedar-se amb les ganes és plantejar la possibilitat de muntar un cinema a la fresca a casa. No té per què ser gaire car ni difícil i, a més, en podeu treure rendiment aquest estiu i els vinents.

1. On es pot fer? Jardí, pati o terrat

A primer cop d’ull sembla necessari un gran espai, però tot depèn de la quantitat de gent que vulgueu convidar. L’únic requisit indispensable és que hi hagi espai per a la pantalla i prou distància perquè els espectadors no acabin amb el coll tort mentre veuen la pel·lícula. En aquest sentit, un cinema casolà es pot muntar en un jardí, en un pati o, fins i tot, en un terrat. És important tenir en compte factors com el vent, ja que si és un espai on en bufa massa podria acabar desmuntant la pantalla i convertir el visionat en una escena de la pel·lícula Twister. Per a aquells que moren per l’estètica, escollir l’espai també pot determinar una variant essencial per a qualsevol bon amfitrió: la decoració i els seients. No és el mateix seure a la gespa que en un terrat, on segurament serà preferible tenir cadires o, si som afortunats, gandules.

2. Pantalla: ¿DIY o comprada?

Tot i que actualment les pantalles de televisió tendeixen a ser grans, si volem recrear l’experiència del cinema a l’aire lliure hem de deixar-nos d’experiments i admetre que necessitem una pantalla gran. Això no vol dir que haguem de gastar diners. Si el lloc on volem muntar el nostre cinema -el jardí, el pati o el terrat- té una paret blanca, ja en tenim més que suficient. Aquesta és sens dubte l’opció de cost zero però no és la més recomanable per als espectadors especialment exigents amb la qualitat de la imatge: el contrast i la saturació del color es reduirà i la nitidesa també es veurà afectada.

Si no tenim accés a una paret blanca, l’alternativa més barata (i romàntica) és un llençol com més blanc millor que haurem d’aguantar i elevar amb algun tipus de suport. Podeu lligar-lo amb cordes a dos arbres o, si sou manetes, podeu construir un bastidor amb llistons de fusta o amb components de PVC (en tots dos casos, podeu comprar el material en una botiga de bricolatge).

El llençol és una bona opció si tenim planejat muntar el nostre cinema molt esporàdicament i ens agraden les escenes bucòliques, però si volem convertir-ho en una activitat habitual val la pena comprar una pantalla en condicions. L’opció més fàcil i còmoda és comprar una pantalla transportable. Des de l’empresa Proyector 24, proveïdors de tecnologia de cinema per a casa, recomanen una pantalla de marc plegable o una pantalla ultra portàtil. La marca Celexon en té de plegables a partir de 600 euros, tant en format 16:10 com 4:3. N’hi ha de més barates, com la de Vamvo, que té 120 polsades i costa 200 euros. Les ultra portàtils -fàcils de transportar i muntar- són més barates i redueixen el pressupost gairebé a la meitat. La de Celexon, de format 16:10, té un preu de 139,99 euros.

En pantalles, però, l’última moda són les inflables, que fins i tot es poden posar dins l’aigua. La de Celexon, que està pensada per poder reflectir continguts fins i tot en 4K, té un preu de 314,99 euros.

3. El projector: la mare dels ous

Si el món de les pantalles és gairebé inabordable, el dels projectors no es queda curt. Per això, és important tenir clar què és el que necessitem i, sobretot, en quines condicions utilitzarem el projector. Si el farem servir a l’aire lliure, cosa bastant probable a l’estiu, hem de tenir en compte les condicions lumíniques. Els projectors domèstics, que són els que s’utilitzen més habitualment, donen més prioritat al contrast -per remarcar blancs i negres- que a la brillantor, que es té més en compte en un projector professional. “Els domèstics els pots utilitzar en una nit d’estiu a les fosques o amb poca llum, però l’important és estar com més a les fosques millor”, explica Manel Sánchez, de la botiga Home Gallery del barri de Gràcia. Un dels elements essencials a l’hora de triar el projector són els lúmens, ja que és el que permet projectar amb més o menys llum ambient. “A més lúmens, més possibilitats de projectar amb llum ambient”, especifica.

“Si vols veure pel·lícules en la màxima qualitat, escull-ne un de Full HD”, recomana Sánchez, que especifica que, depenent del projector, a l’hora d’enviar el contingut es pot necessitar un cable HDMI o VGA per connectar-lo a l’aparell des del qual volem enviar el contingut. Alguns models permeten connectar-hi Google Chromecast, Amazon Fire TV o Apple TV i enviar-hi els continguts directament des del mòbil o la tauleta, una opció més pràctica que haver-hi de connectar el portàtil. En aquest sentit, una referència del mercat són els aparells de la marca Optoma, que tenen una bona relació qualitat-preu. El model X345 té un preu a partir de 400 euros.

A banda dels lúmens, un altre factor a tenir en compte és la làmpada interior. Els projectors de tota la vida en duen una d’incandescent, mentre que els més nous porten led i tenen una làmpada que dura cinc vegades més. “Un projector normal té una làmpada de 10.000 hores de vida, mentre que un amb led té 30.000 hores. Quan hagis de canviar la làmpada del primer segurament optaràs per canviar de projector perquè la renovació surt molt cara”, explica Sánchez, que assegura que un projector domèstic tradicional pot durar entre 6 i 7 anys. A més, recorda que amb els projectors tradicionals s’ha d’anar amb més cura a l’hora de moure’ls, sobretot si estan calents, perquè els filaments de la bombeta es poden trencar.

4. I que se senti bé

La majoria dels projectors tenen altaveus però la qualitat és limitada, ja que, com indiquen des de Proyector 24, la prioritat és la imatge. Tot i així, si la vostra reunió cinèfila és petita i l’espai no és gaire gran, en podeu tenir prou. Manel Sánchez assenyala que l’opció que té més sortida actualment són les barres de so, que normalment necessiten connectar-se al corrent i al projector. Si us heu decidit per un projector amb Bluetooth sempre hi podeu connectar un altaveu sense fil, que us estalviarà preocupar-vos per més cables.

Amb tota la infraestructura ja muntada, només queden dues incògnites pendents: quina pel·lícula triar i amb quins aperitius acompanyar-la.

Per tenir en compte:

La qualitat de projecció és un element a tenir en compte a l'hora d'escollir aparell. Molts, com el LG HF60LSR, estan pensats per reproduir els continguts en FUll HD. Si es vol més qualitat, també n'hi ha que projecten en 4K

315x177 Un dels projectors de LG / LG Un dels projectors de LG / LG

Les pantalles inflables són l'última moda. Es munten fàcilment (solen portar una manxa per inflar-la) i a l'hora de guardar-les no ocupen gaire espai. Estan pensades especialment per a espais exteriors i algunes, fins i tot, es poden posar a l'aigua.

315x177 Pantalla inflable / Celexon Pantalla inflable / Celexon

Actualment molts projectors, com l'Optoma X345, permeten connectar accessoris com el Google Chromescast. D'aquesta manera s'eviten cables i es pot enviar el contingut que es vol veure des del mòbil o la tauleta.

315x177 Projector Optoma / Optoma Projector Optoma / Optoma

Una de les opcions que té més sortida a l'hora de muntar un cinema a la fresca són les pantalles de marc plegable. N'hi ha de moltes marques diferents (a Amazon podeu trobar moltes opcions) i els preus variaran depenent de la mida que es triï.

315x177 Pantalla plegable / Vamvo Pantalla plegable / Vamvo