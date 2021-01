9 comptes d’Instagram per començar l’any amb humor

L’humor és un mecanisme natural que ens ajuda a rebaixar la tensió en moments difícils i a comunicar-nos de manera més constructiva”, assegura Dolors Liria, experta en psicoteràpia i vocal de la junta de govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. La ironia i el sarcasme a les xarxes són un instrument vàlid per parlar de gairebé qualsevol tema i connectar amb qui és a l’altra banda de la pantalla. “Quan algú publica un contingut d’un tema que incomoda, per exemple, està compartint moltes vegades vivències similars i això fa xarxa més enllà del vessant digital”, diu Liria. És per això que, aprofitant les hores que dediquem a mirar el mòbil aquests dies, hem seleccionat alguns continguts d’Instagram carregats d’humor per començar l’any amb un somriure.

Rocío Quillahuaman Animacions viscerals

“Quantes vegades m’he trobat amb gent amb qui no tinc confiança i que ha vingut a dir-me que no els agrada el que faig, i jo penso: «D’acord, però ¿cal que m’ho diguis a la cara en comptes de fer-ho a l’esquena com fa tothom?” Amb aquesta reflexió irònica i amb un vídeo titulat Sinceritat de merda, Rocío Quillahuaman comparteix una anècdota publicada a principis de novembre, que ja té més de 94.000 reproduccions i de ben segur que haurà fet riure molta més gent. Amb un traç de llapis negre i veu distorsionada, els vídeos de Quillahuaman entretenen més de 136.000 persones a Instagram i descobreixen sovint moltes vergonyes compartides.

“Avui comencen les meves vacances! Acaben demà”. Amb aquest missatge sarcàstic -i probablement real- felicitava les festes la Rocío Quillahuaman a les persones autònomes que la segueixen. Les seves animacions i il·lustracions parlen de precarietat laboral, relacions socials, la família, frustracions o qüestions del dia a dia. El denominador comú de les seves publicacions és el to enfurismat i sincer dels seus personatges, que diuen les coses com les pensen i sense embuts. Especialment cridant als vídeos.

“Sempre hi haurà algú agosarat que s’atreveixi a dir amb gràcia el que pensa molta gent i això farà que aquell mem o vídeo sigui ràpidament compartit”, comenta Liria. Precisament el to tan directe i enfadat de Quillahuaman sumat al fet que parla de coses que molta gent pensa però poca s’atreveix a dir és una de les claus d’aquesta jove il·lustradora col·laboradora habitual de la revista Yorokobu.

Flavita Banana Vinyetes punyents

Més de 641.000 persones segueixen les vinyetes satíriques de Flavia Álvarez-Pedrosa. Coneguda arreu com Flavita Banana, els seus dibuixos són punyents i sincers. Publicats en diaris i revistes com ara El País o Mongolia i disponibles en làmines, bosses de tela o fins i tot xapes, els seus missatges no passen de moda ni caduquen. “Llavors, si la sang de les princeses és blava... ¿allò dels anuncis de compreses és regla de princeses?”, li pregunta una nena en una vinyeta a un senyor que sembla el seu pare. O una altra en què un home diu: “No t’hauries de posar talons pels homes. Et fan mal?” I la dona respon: “Els homes? De vegades”.

Feminisme i relacions de parella són temes més recurrents a les seves vinyetes, però també hi incorpora temes relacionats amb l’actualitat, com ara remarcar la importància de la sanitat pública durant la pandèmia o opinar sobre el cas de la nau incendiada al barri del Gorg de Badalona. Tot amanit amb sorna i moltes dosis de crítica. “L’humor va directe a les emocions, i tots els missatges que tinguin un component emocional ens arriben més. A través de l’humor podem desenvolupar empatia o fins i tot actituds solidàries”, assegura l’experta en psicoteràpia Dolors Liria.

Celeste Barber Imitacions virals

Les seves fotografies imitant famoses fa uns anys que fan la volta al món. Celeste Barber és actriu, comediant i escriptora i, entre altres coses, s’ha fet famosa per les seves publicacions en què copia portades de revistes i postures impossibles. Lady Gaga, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Rihanna, Cindy Crawford i una llarga llista de models i celebrities són la seva inspiració.

Barber apareix tocant el piano vestida només amb un tanga i sabatilles esportives, bevent vi a la banyera, estirada a la platja fent una cosa semblant al contorsionisme, i en centenars de fotografies més intenta reproduir escenes absurdes però constants a les portades de revistes o anuncis de moda. Aquesta contraposició entre la vida glamurosa i les recreacions d’estar per casa han captivat més de 7,5 milions de seguidors, una xifra que no deixa de créixer des que l’humorista australiana va començar tot això com un joc amb la seva germana, segons un article de The Guardian.

Noemí Rebull Il·lustracions satíriques

Telecurro : un dibuix de la mascota de l’Exposició Universal de Sevilla del 1992 teclejant a l’ordinador i una llista de 10 consells per treballar des de casa durant el confinament. Aquest joc de paraules és un dels trets característics del compte de Noemí Rebull, més coneguda amb el pseudònim de La Mandanga. “ Hostia, pilates ”, s’hi llegeix en una altra on surten unes dones fent exercici i inspirada en la frase que va fer famós el jove youtuber mallorquí Miquel Montoro.

Rebull és una de les il·lustradores catalanes més reconegudes del moment i se serveix de l’enginy per combinar temes d’actualitat i calamitats del dia a dia. Un exemple celebrat i alhora criticat és el seu disseny de Colon irritable a sobre d’un retrat dibuixat d’algú que sembla Cristòfol Colom publicat el 12 d’octubre del 2019. Al text de la publicació s’hi pot llegir: “1492-2019. Sembla que ha quedat bé tarda per fer el fatxeta”, i una captura d’un tuit del líder de Vox, Santiago Abascal.

Anastasia Bengoechea Cartells directes

Amb el sobrenom de Monstruo Espagueti, Anastasia Bengoechea il·lustra i escriu per als seus més de 202.000 seguidors a Instagram. És coneguda especialment per les seves vinyetes i cartells irònics i amb mala baba. “Estimat 2021, mai tantes ganes d’un any nou. Signat: tothom (literalment)”. “Senyora, tapi’s els pits, que tinc un fill”, diu un home. “Carinyo, els pits són naturals. Van alimentar-te a tu i la meitat de la població en té. És important que ho entenguis i no acabis sent un pertorbat, com ton pare”, respon una dona.

Amb misèries i inseguretats representades amb personatges i també frases àcides, Bengoechea ha enganxat milers de persones que segueixen les seves aventures del dia a dia, en molts casos exagerades, però que també poden ser molt fidels a la realitat. “Jo també vull canviar el món, però a les tardes em va fatal”, diu una publicació, o “Letizia Ortiz, portes 8 capes de vernís”, es llegeix en una altra.

Humor en català

Els comptes d’@unademems i @musicat_mems sumen més de 57.600 seguidors entre els dos. Són comptes que a través de mems parlen sobre la música, l’escola o el dia a dia d’un públic aparentment bastant jove. Fent servir fotografies de personatges famosos i animals, i acompanyades de dibuixos i frases enginyoses, aquests continguts aconsegueixen milers de likes cada dia. L’èxit d’aquests comptes i d’altres similars es deu al fet que apel·len a temes quotidians d’una manera molt propera, com si fos un amic molt proper el que et parla. “Si tu m’envies un mem perquè al veure’l has pensat en mi i jo ric quan el rebo, d’alguna manera compartim una manera de veure la vida i riem plegats”, explica Liria.

Un altre compte d’Instagram amb molt d’èxit és el de Pol Gisé, amb més de 91.700 seguidors. Amb vídeos en què recrea escenes casolanes, suposadament de diferents companys de pis, s’ha ficat a la butxaca milers d’espectadors, també a YouTube, on acumula 25.500 subscriptors.

Precariada Humor en temps ‘merdennials’

“Carinyo, tallem el pastís”, diu un home amb esmòquing. “Envio aquest correu i vinc”, respon una dona vestida de núvia. A sota s’hi llegeix: “Autònoms”. És una de les vinyetes de Precariada, un compte amb més de 39.000 seguidors i que il·lustra desventures laborals i amoroses molt celebrades i segurament compartides entre els que la segueixen. També té dibuixos a la venda, com el de Blancaneu i els 7 micromasclismes, on els set nans diuen coses com ara “Et passarà l’arròs”, “Calla, ja t’ho explico jo”, “Hauries de ser més femenina” o “Així sortiràs?”, frases que posades en una il·lustració arrenquen un somriure i alhora exemplifiquen situacions quotidianes viscudes en primera persona per moltes dones.

Posar-li humor a situacions absurdes o fins i tot injustes és l’èxit de Precariada. Explicar la vida tal com la percep i treure’n un dibuix amb anècdotes reals o inventades és, com ella mateixa explica en un comentari al seu perfil, per “compartir merda i que sigui consol de tontos”. En aquest sentit, Livia assegura que, en general, “els humans portem menys malament les misèries quan les podem compartir i això de vegades passa per fer servir el sentit de l’humor”.