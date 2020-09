Els ‘Pand-Emmys’ no renuncien al glamur

“Benvinguts als Pand-Emmys”, ironitzava el presentador Jimmy Kimmel només començar durant la nit d’ahir la 72a gala dels Emmys, que enguany ha estat marcada completament per la pandèmia del coronavirus. De fet, ha estat tan marcada que la majoria de nominats van formar-ne part des del sofà de casa seva. Alguns en soledat, d’altres amb la seva família i els més animosos celebrant festes davant d’una càmera web.

Tot i el rigor sanitari obligat pel virus i les grans dosis d’humor emprades per fer-lo més suportable -desinfecció de sobres davant les càmeres o missatgers vestits amb escafandre...- els premis de la televisió nord-americana no van oblidar que són una de les grans cites anuals amb la moda. Qui menys ho va oblidar, però, van ser les firmes de moda, que amb l’absència d’esdeveniments han perdut una part enorme del seu aparador publicitari. Tampoc se’n va oblidar l’audiència, que després de tants mesos de només veure gent amb xandall estava àvida de glamur.

Entre totes les participants n’hi va haver una que va fer especial goig. Es tracta de Zendaya que amb 24 anys es va convertir en la dona més jove que s’ha emportat el premi a la millor actriu de sèrie dramàtica. Per a la gesta, es va posar dos vestits, el primer va ser un bicolor de generós escot i faldilla midi tipus globus signat pel recentment premiat Christopher John Rogers. A continuació, va optar per un Armani Privé amb una faldilla enorme i un top minúscul. La faldilla estava plena de pics XL que aviat veurem a tot arreu perquè merescudament Zendaya converteix en tendència tot el que toca.

Una altra cara nova, la de Shira Haas, coneguda pel seu paper protagonista a la ficció Unorthodox, va ser una de les guanyadores estilístiques de la nit amb un floral Chanel que va lluir amb el cabell engominat i una joieria molt clàssica de diamants. Menys que ella va arriscar la veterana Catherine O’Hara, que va anar completament de negre amb un Valentino que s’ho jugava tot en el contrast de textures. Les botes d’estil militar van ser l’estocada de la victòria del conjunt de la que va guanyar el premi a millor actriu de comèdia per Schitt’s Creek.

L’home clàssic de la nit va ser Paul Mescal, que va posar a les escales de casa seva auster i distingit amb un total look de Louis Vuitton que va fer seu obviant la corbata. Un dels altres homes de la nit va ser Yahya Abdul-Mateen II, que va escollir la mateixa marca que l’anterior però amb bolso i ratlla diplomàtica. Dels homes, però, qui va acaparar tots els flaixos va ser Dan Levy, amb un vestit faldilla prisada de Thom Browne.

Entre les dones més explosives hi va haver Regina King, proverbial mesclant les seves corbes amb les d’un arquitectònic Schiaparelli blau elèctric. Igual d’oportuna va ser Kerry Washington, amb l’Oscar de la Renta que es va posar en segon lloc. Animal print i serrells d’estil anys vint mai s’havien portat tan bé. També va fer una defensa molt digna del seu vistós Versace curt l’actriu Cynthia Erivo, capaç de sobresortir a la psicotropia que li havia administrat Donatella.

Molt vistosa però al fons arriscant poc va fer acte de presència telemàtic l’actriu Laverne Cox, que va optar per una asimetria de la firma libanesa Azzi & Osta. També va arriscar però sense encert Tracee Ellis Ross, que va posar-se un orgànic vestit daurat efecte metàl·lic d’Alexandre Vauthier. Més hauria valgut que es posés un pijama de luxe com Julia Garner, que no va ser l’única que ho va fer però sí la que ho va fer millor. 7 voltes de perles i un fermall ho arreglen tot!