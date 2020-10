Apreneu-ho tot de la cuina amb bolets, amb l'ARA

Si sou amants dels bolets i teniu ganes d’aprofundir els vostres coneixements culinaris sobre el tema, esteu d’enhorabona. A partir del 7 d’octubre i fins al 14 podeu aconseguir amb el diari ARA tres llibres en què trobareu tot tipus de receptes.

El primer llibre que podeu aconseguir per 10,95 euros és La cuina tradicional dels bolets, de Jaume Carles i Font, en què s’explica l’estret lligam entre la cuina catalana i els bolets que són presents sobretot en la cuina de pagès, en la qual, sense preferències, qualsevol espècie comestible s’utilitza per elaborar la majoria dels plats tradicionals. L’aficionat a la cuina hi trobarà receptes originals, senzilles i de fàcil preparació, així com un extens capítol que explica els diversos mètodes de conservació.

El segon llibre és Tapes i aperitius amb bolets, de Carlos Robafum, per 15,90 €, en què hi ha una setantena de receptes d’elaboració fàcil, senzilla i veloç que coincideixen a incorporar bolets del territori. Aprendreu a cuinar hamburgueses, cremes, amanides, bacallà, risotto, truites, verdures, confitats, pollastre, pasta fresca, minipizzes, farcellets i un llarg etcètera en què el protagonista sempre serà el bolet català.

Finalment, el tercer llibre és Bolets, de Mariona Quadrada, a un preu de 7,50 €, en què hi ha un repertori de plats elaborats amb bolets de tot tipus. Des de pastes, arrossos, amanides, coques i pastissos salats fins a ous, carns i fins i tot peixos.

Per adquirir la promoció cal portar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del 7 al 14 d’octubre. La promoció també està disponible online en aquest enllaç.