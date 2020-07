Del confinament a la desconnexió

Els mesos de confinament ens han deixat empatxats de pantalles. Petits i grans hem fet un ús excessiu de mòbils, tauletes i televisors durant les setmanes que vam passar tancats a casa. Perquè no hi havia alternativa i perquè tot passava per allà: les videotrucades amb la família, amb els amics i amb l’escola; les pel·lis i les sèries per distreure’ns, els videojocs per trencar l’avorriment o les llargues converses per WhatsApp amb totes aquelles persones que havíem deixat de veure.

Si mirem les xifres traslladarem aquest empatx als números i descobrirem que durant el confinament el consum de televisió diari va créixer un 38% -de 198 minuts diaris de mitjana es va passar a 274-, segons dades de Kantar Media que recull l’últim Butlletí d’Informació sobre l’Audiovisual a Catalunya (BIAC). Aquest augment va ser encara més significatiu entre els menors, ja que va arribar quasi a un 70%. Però si ens fixem en la resta de pantalles -mòbil, tauleta, ordinador o consola-, l’augment del seu ús entre els menors de 18 anys va ser del 80%, segons un estudi de Qustodio, una plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies.

Queda clar que necessitem fer un detox digital, i l’estiu i les vacances són el millor moment per fer-ho perquè desconnectem de la feina i passem més hores amb família i amics. “Som davant un estiu una mica diferent dels altres”, avisa Manuel Armayones, professor dels estudis de psicologia i ciències de l’educació i investigador de l’eHealth Center de la UOC. “Tenim més ganes que mai de sortir, de fer coses a l’aire lliure i de retrobar-nos amb gent, mantenint totes les distàncies de seguretat. I a això s’hi afegeix que estem una mica saturats de pantalles i noves tecnologies, perquè durant el confinament les hem utilitzat més que mai”, diu aquest expert. Així, apunta que aquestes vacances poden ser una gran oportunitat per desconnectar i això vol dir “desconnectar de tot: no només del mòbil, també de la televisió, les tauletes, els ordinadors i els videojocs, perquè durant el confinament gairebé tota la nostra vida ha passat per pantalles, així que ara necessitem allunyar-nos-en”, recomana. En la mateixa línia s’expressa Montse Gómez Garcia, psicòloga clínica i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que apunta que l’estiu normalment “ja és per agafar forces i per desconnectar, però aquest any més que mai”. Aquesta experta parla d’ús “abusiu” de pantalles durant el confinament, tot i que reconeix que “no ha estat per oci sinó per necessitat”. Tot i això, apunta que “necessitem desconnectar del món digital i agafar una mica d’aire, també pensant en el que podria passar a la tardor si hi hagués un rebrot que ens obligués a confinar-nos altra vegada”. “Aprofitem bé aquest estiu, fem tot el que no hem pogut fer, perquè ara sabem que no controlem el que passa i el futur és incert”. Gómez Garcia apunta que si fem aquesta dieta detox de tecnologia aconseguirem una desconnexió emocional de la situació crítica que hem viscut: “Si no estem tot el dia enganxats a les pantalles ens podrem allunyar una mica de les preocupacions acumulades durant el confinament, moltes de les quals encara les tenim ben presents”.

Per a Manuel Armayones les vacances també poden ser un bon moment per replantejar-nos la nostra relació amb la tecnologia. “Cada cop hi ha més gent que ho està fent, fins i tot abans del confinament, perquè hi ha una certa percepció que ens estem passant, que en fem un abús, i després dels mesos tancats, encara més”. Ell apunta que hauríem d’aconseguir “tenir una relació positiva i racional amb les noves tecnologies, perquè per elles mateixes no són una eina negativa. El que hem d’aconseguir és que realment aportin valor a la nostra vida”, diu. Això passa per no perdre el temps davant les pantalles amb continguts banals que no ens aporten res. “Hem d’aprendre a fer connexions significatives i ara tenim una oportunitat boníssima”.

El professor explica que la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses, però en destaca una per sobre de totes: “Hem après la importància que tenen les relacions humanes, poder estar amb la gent que estimem, i que importants que són les relacions de veritat, reals, no virtuals”. Ell assegura que si fem aquesta desconnexió per vacances i quan recomenci el curs ja arrenquem amb una nova relació amb les tecnologies, hi guanyarem molt. “De seguida notarem beneficis en la salut mental, guanyarem en capacitat de concentració, en tranquil·litat, en descans mental i també en creativitat perquè tindrem més temps i espai per ser creatius”, diu. I apunta un últim benefici que també és important “després de tot el que hem viscut”, diu, i és que “necessitem cuidar-nos molt. Ho hem passat malament i tot el que sigui connectar amb nosaltres mateixos serà molt bo”. Ell apunta que molta gent ha d’obrir els ulls i adonar-se que no té sentit passar-se tot el dia mirant ximpleries al mòbil perquè estem perdent un temps que podríem aprofitar d’una manera més fructífera.

Montse Gómez Garcia alerta, però, que desconnectar no és fàcil per a tothom ni es pot fer de la mateixa manera. Ella apunta que hi ha persones a qui els pot costar més deixar el mòbil de banda, sobretot després del confinament. Explica que són especialment vulnerables les persones amb poca família i pocs amics, és a dir, amb poca xarxa social, o també les que ja tenien alguna simptomatologia prèvia, com depressió o problemes d’ansietat. “A ells els pot costar més desconnectar de les tecnologies perquè durant el confinament aquestes persones no ho han passat tan malament perquè a casa se senten protegits. És ara, amb la tornada a la normalitat, que veiem casos de persones que els costa molt sortir, continuen estant molt a casa, on les noves tecnologies els faciliten una evasió de tot el que els preocupa”. Aquesta experta recomana ajudar-los a “desenganxar-se a poc a poc” de les pantalles oferint activitats alternatives sempre positives i enriquidores, i que els facin sentir igualment segurs.

Sigui com sigui, el que queda clar és que aquest estiu s’ha convertit en una gran oportunitat per a tots per mirar de repensar quina relació tenim amb la tecnologia i quina hi voldríem tenir, i fins a quin punt controlem les pantalles tant com ens pensem.

5 consells per al ‘detox’ digital Marcar límits: Els experts recomanen que durant les vacances establim moments i llocs on els mòbils i altres elements tecnològics no hi entrin. I cal respectar-los. Deixar el mòbil a casa: La recomanació és intentar fer activitats a l’aire lliure sense portar mòbils ni tauletes, però els psicòlegs expliquen que això genera angoixa en molta gent. Així doncs, aconsellen començar amb estones curtes, com un passeig amb el gos, i anar-ho ampliant. A la nit mai: L’hora d’anar a dormir és sagrada, i més a l’estiu, quan, com que no tenim pressa perquè no hem de matinar, podem dedicar temps per exemple a la lectura. Per això és fonamental que el mòbil no entri a l’habitació on dormim. Eliminar aplis de feina: A l’estiu i de vacances no ens faran falta, així que una bona idea és eliminar totes aquelles aplicacions relacionades amb el món laboral que no necessitarem. Fora notificacions: L’entrada constant de notificacions que ens avisen de missatges, mails o likes que hem rebut ens genera dependència i ganes de mirar el mòbil. La recomanació, per tant, és eliminar totes aquestes notificacions.