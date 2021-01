L’empresa de Kanye West denuncia un becari per uns ‘posts’ d’Instagram

La companyia Yeezy, propietat del raper Kanye West, ha denunciat un becari que hi va treballar durant l’estiu per haver publicat fotos confidencials a Instagram. L’empresa reclama a l’extreballador mig milió de dòlars en danys i prejudicis, segons explica The Hollywood Reporter. Quan va entrar a treballar a l’empresa, el becari va firmar un acord de confidencialitat en què accedia a no fer difusió d’informació privada de la companyia ni dels seus productes a través de les xarxes socials. Segons Yeezy, l’extreballador va compartir a Instagram imatges privades que són propietat de l’empresa i no les ha esborrat després d’haver-li demanat mitjançant diverses cartes. Després de la demanda judicial, el compte d’Instagram de l’extreballador ha eliminat tot el contingut i està en blanc.

Yeezy és la companyia de moda i sabates de Kanye West, amb la qual els últims anys s’ha convertit en multimilionari. El raper va signar un contracte amb Adidas per llançar una línia de calçat esportiu d’edició limitada que s’esgota en qüestió de segons. El negoci li ha sortit rodó: West ha passat de tenir un deute de 53 milions de dòlars a encapçalar una empresa que està valorada en 1.300 milions de dòlars i que li ha permès entrar al club dels multimilionaris, segons va anunciar la revista Forbes l’agost del 2019.