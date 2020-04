Fugir de casa sense saltar-se el confinament

De sobte, al menjador de casa hi ha aparegut un metge que diu que ve del futur i que s'ha quedat atrapat al nostre temps. O, amb un clic, l'habitació que ens sabem de memòria per culpa del confinament s'ha convertit en el lloc on s'amaga l'herència d'un príncep africà que ha fet fortuna gràcies al paper de vàter. Com la majoria d'empreses dedicades a l'oci, els escape rooms han vist aquests dies com tot el seu públic quedava tancat a casa per la crisi sanitària del coronavirus, que també ha obligat a abaixar les persianes de les sales d'escapisme sense saber quan les podran tornar a aixecar. Però els responsables d'aquests espais tenen ganes de fer jugar la gent, i per això alguns d'ells s'han empescat escape rooms virtuals i gratuïts que es poden fer des de qualsevol lloc. Només cal tenir a mà un ordinador, internet i ganes de fugir durant una estona de l'apatia del confinament i la incertesa que provoca el covid-19.

Héctor Muñoz i Adrián Caeiro van idear el joc Apocalipsis Higiénico aprofitant que el confinament els havia deixat sense poder treballar a les respectives sales, Exit Room Escape de Fuerteventura i The Paradox Room de Santiago de Compostel·la. "L'única manera de passar el temps era dissenyant jocs, així que ens en vam inventar un que fos virtual", explica Muñoz. Acostumats a pensar enigmes per resoldre en espais físics, internet es va convertir "en un laboratori de creació" amb un ampli ventall de recursos que fins aleshores no havien utilitzat. "Sempre investiguem nous formats, i vam llançar el joc pensant que si hi jugaven 100 persones ja estaríem satisfets. Però ja hem tingut més de 100.000 usuaris. S'ha convertit en un monstre", subratlla Muñoz.

La necessitat d'evadir-se es fa aquests dies més evident que mai. També l'han notat Marga Parrilla i Víctor Costa, responsables de l' escape room Simulacre Vuit de Barcelona. Després d'un cap de setmana treballant-hi intensament, van llançar fa uns dies Hora 26, un escape room virtual que ja han acabat amb èxit més de 5.000 persones. Per començar van fer una llista amb tots els recursos que els proporcionava internet i, a partir d'aquí, van anar construint la història d'un científic que necessita tornar al futur però li falta ajuda.

Un 'overbooking' inesperat

Internet els ha proporcionat una possibilitat que fins ara era inabastable: el fet que una gran quantitat de gent de tot el món pugui estar jugant alhora als seus escape rooms. Però aquest fet ha sigut, també, el que els ha portat més maldecaps. "L' overbooking de gent és el més complicat de gestionar sobretot perquè no hi comptàvem i no tenim experiència", diu Parrilla. Correus electrònics saturats, servidors que no aguanten el trànsit d'usuaris i una ingent quantitat de missatges i trucades han posat a prova aquests dies la capacitat de reacció dels responsables dels jocs.

Si bé els dos escape rooms són gratuïts, els creadors d' Apocalipsis Higiénico ofereixen la possibilitat als jugadors de fer un donatiu una vegada s'arriba al final. "Amb els diners rebuts hem ampliat el servei de hosting per evitar que es pengi la pàgina web", assenyala Muñoz. En els dies de més afluència, que acostumen a ser dissabtes a la tarda i a la nit, han arribat a comptar fins a mil persones jugant a la vegada. "És una sorpresa molt agradable però també pot suposar un problema, sobretot si demanen ajuda i no tenim prou recursos per respondre'ls aviat", destaca Muñoz.

651x366 L''escape room' 'Hora 26' proposa salvar un doctor del futur / PERE TORDERA L''escape room' 'Hora 26' proposa salvar un doctor del futur / PERE TORDERA

Com els escape room tradicionals, els jocs virtuals compten amb una sèrie de pistes que serveixen per donar un cop de mà als usuaris si s'encallen davant d'un enigma. La gestió d'aquestes pistes, però, varia respecte al funcionament habitual, perquè als escape rooms virtuals l'usuari pot accedir-hi sense límits. I, a diferència dels jocs físics (que normalment s'han de resoldre en un màxim d'una hora), als que són online no hi ha un límit de temps. "Posar un compte enrere pot ser estressant, i aquests dies ja ho estem prou, d'estressats –explica Parrilla–. Busquem que la gent s'evadeixi i s'ho passi bé, i entenem que cadascú té el seu ritme".

Guanyar públic a les sales

Els creadors dels escape room han trobat en internet la fórmula més adequada per reinventar-se en el context actual, però els jocs virtuals no són la solució per fer front a l'aturada de l'activitat en què es troben. Si bé ara per ara no es plantegen que els nous escape rooms siguin de pagament, esperen que a la llarga, quan tot torni a la normalitat, el fet d'haver arribat a tanta gent es vegi reflectit d'alguna manera.

Parrilla assenyala que, més enllà d'aconseguir "que la gent s'ho passi bé", el seu objectiu és "guanyar visibilitat", mentre que Muñoz desitja que aquest boom "porti gent a la sala" quan el confinament hagi acabat. Sobretot perquè tots ells tenien entre mans noves produccions que han quedat paralitzades amb el coronavirus i que esperen poder tirar endavant d'aquí uns mesos. De moment, i davant la perspectiva que l'estat d'alarma es mantindrà com a mínim unes setmanes més, tant els uns com els altres preparen noves aventures virtuals que llançaran aviat amb la promesa de fer el confinament una mica més divertit i entretingut.