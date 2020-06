Estiguem frescos!

A la calor aquest any li ha costat una mica més arribar, però finalment ja és aquí. Encara tenim tot l’estiu per disfrutar, en el qual difícilment ens escaparem de passar alguna calorada, si bé això no vol dir que no hi hagi res a fer. Només amb unes idees senzilles podem aconseguir que aquests mesos siguin més suportables. En farem prou aplicant el sentit comú o fent petits canvis de disposició a la llar i adaptant l’alimentació.

A casa

La llar s’ha convertit en la protagonista d’aquest any. Amb el confinament hi hem fet de tot, o gairebé: dormir, treballar, tenir cura de la canalla, cuinar i menjar, formar-nos, fer exercici i un llarg etcètera d’activitats més. Amb l’arribada de l’estiu això no canvia gaire, ja que continuem tenint el coronavirus entre nosaltres. La responsable d’informació de la direcció general de Protecció Civil, Xesca Baró, diu que a casa “és important controlar la temperatura”, de manera que durant el dia es tanquin persianes i finestres sobretot allà on toca el sol i a la nit s’obrin per fer sortir la calor. També recomana estar-se a les habitacions més fresques i, en cas de no tenir aire condicionat o ventiladors, passar un parell d’hores al dia en espais on sí que n’hi hagi, com un centre comercial. També ens podem dutxar més sovint, i recorda que cal ajudar els col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran.ç

651x366 Un nen davant d'un ventilador / GETTY Un nen davant d'un ventilador / GETTY

No tenir aire condicionat no té per què implicar passar un estiu tòrrid, sempre que apliquem petites mesures que semblen oblidades. “Té molt a veure amb el que s’ha fet durant segles i amb el que feien els avis d’aprofitar de manera estratègica la situació, l’orientació i les peces de l’habitatge de manera diferent a l’hivern o a l’estiu”, subratlla la professora de projectes arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i corresponsable del grup de recerca Habitar, Magda Mària. Actuar així també ajuda a fer del món un lloc més sostenible i respectuós amb el medi, ja que “la despesa energètica que es fa a l’estiu a les cases amb l’aire condicionat és superior a la que es fa a l’hivern amb la calefacció”, diu. Igual que Baró, posa molt èmfasi en remarcar que “una de les primeres mesures és impedir l’entrada de la radiació solar directa a casa”. Això implica sobretot ventilar bé de nit (tenir plantes a les obertures ajuda a refrescar encara més l’ambient) i abaixar persianes en hores de sol o posar tendals (horitzontals en cas d’orientació sud; verticals en cas d’orientació est o oest). En una casa també es pot plantejar col·locar a la façana plantes enfiladisses de fulla perenne. Una altra bona opció és tenir ventiladors, de sostre o de peu, ja que l’aire en moviment disminueix la sensació de calor. Podem intensificar-ne l’efecte si col·loquem un bol d’aigua gelada (amb glaçons i sal) al davant.

També és efectiu canviar alguns mobles de lloc, sobretot si estan a prop de la finestra, són de teixits pesats (com un sofà de vellut o de tapisseria no natural) i hi toca el sol, ja que acumulen la radiació solar i l’escampen. També els podem tapar amb teixits de lli o cotó 100% de colors clars, mentre que per dormir són molt frescos els llençols de fil. A més, convé retirar les catifes (la moda importada del parquet o la moqueta no ajuda a mantenir la frescor, a diferència del tradicional enrajolat), evitar posar el forn o el rentaplats o passar l’aspiradora en les hores de més calor (tan important és evitar que entri de fora com generar-la a dins) i substituir les bombetes incandescents per leds, ja que irradien molta menys calor.

Al carrer

Aquest estiu hem de seguir totes les mesures de seguretat i higiene per evitar rebrots, especialment mantenir la distància física amb qui no convivim (és a dir, 1,5 metres), utilitzar la mascareta si no es pot garantir aquesta distància i rentar-nos molt les mans. Cal tenir-ho ben present quan es va a la platja, i Baró demana evitar les aglomeracions. “És un estiu diferent i hem de conviure amb aquestes mesures. Ens protegim nosaltres i protegim els altres, i és important la corresponsabilitat: et cuides tu, la teva família i la resta de la gent”, recalca. La mascareta pot fer-nos sentir calor, però la cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron, Magda Campins, afirma que no n’hi ha cap de més fresca per a l’estiu. Les recomanacions són les mateixes que la resta de l’any. En funció del col·lectiu, l’adequada és la casolana (de tela), la quirúrgica, la FFP2 o la FFP3. Quan passegem o fem una excursió convé evitar les hores centrals del dia (consell també vàlid per a quan sortim a fer esport o viatgem en cotxe sense aire condicionat) i caminar per l’ombra i protegir-nos amb una gorra i crema solar. També és important beure molta aigua, tant a casa com al carrer, així que si sortim pot ser-nos d’utilitat dur alguna ampolla d’aigua a sobre. Cal que la canalla s’hidrati bé, i Baró remarca que, si tapem el cotxet perquè no hi toqui el sol directe, cal assegurar-nos que hi entra aire i està ventilat. No podem deixar mai les criatures soles al cotxe, així com tampoc els animals domèstics. També explica que és convenient vestir-se amb roba lleugera, de teixits naturals com el cotó (o el lli), de colors clars i que no sigui ajustada.

651x366 Unes criatures menjant gelat a la fresca / PERE VIRGILI Unes criatures menjant gelat a la fresca / PERE VIRGILI

A taula

Triar bé els ingredients dels nostres àpats també ens ajuda a frenar la calor. A l’estiu sempre ens diuen que cal beure més aigua per estar ben hidratats, en especial quan les temperatures s’enfilen per sobre dels 30 graus, però la vicesecretària del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (Codinucat), Roser Martí, recomana que l’aigua estigui a temperatura ambient, perquè la freda fa que el cos s’hagi d’esforçar per equiparar la temperatura de l’aigua a la corporal. “L’aigua freda fa l’efecte oposat. Ens fa tenir més calor perquè el cos ha de treballar més”, diu, i afegeix que no cal esperar a tenir set per beure, ja que si en tenim significa que la deshidratació ha començat. Això és especialment rellevant per als nens, les persones grans i les embarassades, perquè tenen la sensació de set disminuïda.

Això no vol dir que no puguem prendre alguna cosa freda. Això sí, Martí recomana evitar l’alcohol, els refrescos i la cafeïna, perquè ajuden a la deshidratació, així com el sucre. Com a alternativa, podem fer refrescos casolans. Podem afegir a l’aigua fruites, herbes aromàtiques, suc de llimona o fins i tot verdures (com el cogombre), gingebre o cúrcuma i gel picat o algun glaçó. Se li pot donar un punt divertit si fem el gel amb una maduixa dins, mentre que la menta és molt refrescant. Per donar-hi un toc de dolç, s’hi pot incorporar aigua de coco o llet de coco (o també coco ratllat), anís estrellat, cacau en pols, canyella, dàtils, orellanes, panses, fruita deshidratada en pols o vainilla. Si s’infusiona en calent i s’hi afegeix una petita dosi es potencia el gust del refresc. També podem refrescar-nos fent gelats amb iogurt o amb fruita.

Quan seiem a taula és recomanable menjar aliments crus com amanides, gaspatxos, carpaccios (no n’hi ha només de vedella, sinó que poden ser vegetals de tomàquet, carabassó o xampinyons), cremes i purés freds (i potser més líquids que a l’hivern per beure’ls) i fruites i verdures de proximitat i de temporada, com la síndria, el meló i les maduixes, que contenen molta aigua, així com la papaia. A més, les mores i els gerds tenen un efecte antiinflamatori que fa reduir la pressió i ajuda a disminuir la temperatura a través de la circulació. També s’haurien d’evitar els aliments picants, així com els que siguin molt salats (com conserves, embotits i xips).