Aconsegueix amb l'ARA una col·lecció d'estris de cuina de silicona

Si sou amants de la cuina esteu d'enhorabona perquè podreu aconseguir amb el diari ARA una col·lecció d’accessoris de silicona que permet estalviar temps sense renunciar al gust i a les propietats dels aliments.

El diari us ofereix una promoció amb tres recipients que comença aquesta setmana amb la primera entrega, una cassolada ovalada de silicona, que podeu aconseguir per 9,95 euros i que us permetrà fer les receptes més saludables i saboroses al vapor. És apta per al forn, el microones i el rentavaixelles i gràcies a la flexibilitat de la silicona es pot doblegar i guardar bé perquè ocupa poc espai.

La segona entrega de la promoció serà a partir del 21 d'octubre fins al 4 de novembre i es tracta d'un lunch box rectangular també de silicona pensat per endur-se el menjar de manera segura i higiènica. És antiadherent i fàcil de netejar, a més té una tapa amb quatre punts de tancament hermètic per assegurar que no hi ha vessaments. Finalment, la tercera entrega de la promoció serà un altre lunch box que es podrà aconseguir del 28 d'octubre a l'11 de novembre però en aquest cas de forma rodona i pensat per transportar líquids de manera segura. Els dos recipients els podeu aconseguir per 9,95 euros.

Tot i això, oferim una oportunitat de comprar tot el pack online amb un descompte del 9,5% i així els tres estris de cuina (cassola, lunch box rectangular i lunch box rodó líquids) surten per 27 euros. Podeu trobar tota la informació aquí.

Per adquirir la promoció al quiosc només s'ha de presentar el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari dels dies que duren les ofertes. Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.