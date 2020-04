Un estudi de 'Nature' reclama "canvis urgents" en la indústria de la moda

El negoci de la moda necessita "canvis urgents" per aconseguir que les cadenes de subministraments siguin sostenibles a llarg termini. A més, cal una "transició" des de la fast fashion –moda ràpida– cap a la moda lenta i sostenible. Aquestes són les conclusions d'un grup d'investigadors en un estudi publicat aquest dimarts a la revista Nature, en el qual destaquen també que per reduir els impactes mediambientals d'aquesta indústria caldrà una "desacceleració de la fabricació" i la introducció de "pràctiques sostenibles" en tota la cadena de subministrament.

Els efectes d'aquesta xarxa actualment s'estenen al consum d'aigua, la contaminació química, les emissions de diòxid de carboni (CO2) i els residus tèxtils, segons assenyalen els autors de l'estudi, liderat per Kirsi Niinimäki, investigadora de moda de la Universitat Aalto d'Espoo, a Finlàndia. Segons les seves xifres, el sector produeix més de 92 milions de tones de deixalles i consumeix 1.500 milions de tones d'aigua a l'any, una càrrega que recau "sovint" en els països en desenvolupament.

"Necessitem una nova comprensió de tot el sistema sobre com fer la transició cap a aquest model –la moda sostenible–, cosa que requereix creativitat i col·laboració entre dissenyadors i fabricants, diverses altres parts interessades i consumidors finals", assenyala Niinimäki a la publicació. En aquest sentit, destaca que caldrà un "enfocament conjunt" en què la indústria tèxtil inverteixi en tecnologies més netes, el sector de la moda desenvolupi nous models de negoci més sostenibles i els responsables polítics modifiquin la legislació.

Els consumidors, afegeix la investigació, també tenen "un paper crucial", han de canviar els seus hàbits i "estar preparats" per pagar preus més alts que assumeixin l'impacte ambiental de la moda. L'estudi recorda que aquesta indústria representa el 10% de la contaminació mundial, cosa que la converteix en el "segon màxim contaminador" després de l'aviació. No obstant això, apunta, el sector segueix creixent per l'auge de la "moda ràpida" que depèn de la fabricació barata, el consum freqüent i l'ús de peces de vestir de curta durada.