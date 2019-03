Fer faltes d'ortografia pot arruïnar una cita

Quan es tracta de lligar a través de les xarxes socials hi ha molts filtres. L'aparença, l'edat, els estudis o el lloc on viu una persona són determinants, però n'hi ha un altre que està guanyant força aquests últims temps i és l'ortografia. Segons diversos estudis elaborats per portals de cites online, el fet d'escriure correctament es valora cada cop més a l'hora de conèixer persones. Un informe del portal de cites Zoosk revela que un 65% de les dones i un 60% dels homes no tindrien relacions amb algú que fes faltes d'ortografia. I el portal espanyol Adoptauntio.es va estudiar els perfils dels usuaris que fan faltes i els va comparar amb els que no en fan, i va concloure que el 59% dels que escriuen bé tenen més possibilitats de lligar, respecte al 31% dels que fan faltes. Un altre informe, realitzat pel portal Match.com entre 5.500 nord-americans, apuntava que un 88% de les dones i un 75% dels homes enquestats deien que fer un bon ús de la gramàtica era una de les qualitats més importants abans d'establir una cita.

Molts prejudicis

Segon la professora de psicologia i ciències de l'educació de la UOC Mireia Cabero, això passa perquè "una falta d'ortografia és un estímul que demostra alguna cosa". Generalment les persones relacionen que "com més faltes es fan, més incultura es té". "Tenim molts prejudicis i associem incultura a un nivell de vida econòmic, a persones menys creatives, que no saben fer front a les adversitats...", afegeix. Aquesta experta recorda que, tot i això, la intel·ligència d'una persona no es pot explicar únicament pel fet de tenir una ortografia perfecta, i recorda que hi ha "intel·ligències múltiples".

Cal tenir en compte, a més, que algunes faltes d'ortografia es fan de manera conscient, com explica la directora del programa de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, Ona Domènech. Les noves tecnologies han creat un nou registre de llenguatge en què predomina la informalitat i quan s'escriu de pressa s'estalvien lletres o s'utilitzen abreviatures. És el que s'anomena 'texting'.