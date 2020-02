Tres anys entre grans felins

“Una tarda de tardor a la Patagònia, mentre caminava entre muntanyes al costat del meu fill Unai, va néixer la idea del projecte. Va ser just després que veiéssim com un puma desapareixia a l’horitzó. Amb aquesta visió i el vent fred a la cara vaig començar a donar voltes a una idea: sortir a la recerca de tots els grans felins del planeta”. D’això ja fa 4 anys i mig i ara aquest projecte s’ha fet realitat en forma d’un llibre que comença amb aquest relat. És l’obra Panteras del fotògraf de natura Andoni Canela, que també ha comptat amb la particular visió del seu fill Unai, de 16 anys.

651x366 Un leopard abeurant-se / ANDONI CANELA Un leopard abeurant-se / ANDONI CANELA

El llibre, de gran format i amb més de 250 pàgines, tracta sobre els grans felins i la seva lluita per la supervivència. Concretament s’ha centrat en vuit. “Vaig triar els cinc del gènere Panthera : el jaguar, el lleopard, el tigre, el lleó i la pantera de les neus. Dos fèlids de mida gran -el puma i el guepard- i el felí més gran de la península Ibèrica, el linx ibèric”, diu. Recorda que era un gran repte perquè “fotografiar aquests gats salvatges no és gens fàcil” i per això es va fixar entre 3 i 4 anys de dedicació total per completar el projecte. Un projecte amb el qual pare i fill han fet un total de 15 viatges que els han portat a recórrer alguns dels indrets amb més biodiversitat del planeta, com la Patagònia (Xile), el Masai Mara (Kènia), el Serengueti (Tanzània), l’Himàlaia (Índia), el Pantanal (Brasil) i el Kalahari (Botswana i Namíbia).

651x366 Un puma rugint / ANDONI CANELA Un puma rugint / ANDONI CANELA

De figura esvelta i pelatge cridaner, els felins són elegants en els moviments, tenen una agilitat extraordinària i són grans depredadors. A part de la seva indiscutible bellesa, “ocupen el lloc més alt de la cadena tròfica i són indispensables per als ecosistemes on viuen”, explica Canela, que també diu que “la seva presència és signe de biodiversitat saludable”. Per això un dels objectius de fer un llibre era posar sobre la taula la greu situació en què es troben i la gran importància que tenen per al medi ambient.

“La destrucció dels hàbitats on viuen és imparable. Als llocs on no hi ha reserves protegides gairebé no hi ha felins, ja que necessiten un hàbitat molt ben conservat per sobreviure”, detalla. Les principals amenaces per a la destrucció de l’hàbitat són el canvi climàtic, que provoca incendis descontrolats com els de l’Amazònia, però també la pressió humana per guanyar terrenys de cultiu.

Els perills de la caça furtiva

La caça furtiva també és una greu amenaça. “Es fa a nivell local, però les pells s’exporten al Primer Món. Els compradors són europeus, asiàtics i nord-americans que paguen uns quants milers de dòlars, mentre que els caçadors il·legals, ja sigui pel seu compte o a través d’alguna màfia organitzada, maten els felins a trets o amb trampes per pocs diners que fan servir per mantenir les seves famílies. El preu es multiplica fins que les pells arriben al menjador d’alguna casa luxosa”, explica Canela al seu Instagram. El fotògraf també assenyala la caça per venjança com una greu amenaça per als felins. “Si un lleó o un tigre ha matat les ovelles d’un pastor, el pastor com a venjança busca un altre exemplar i el mata”, explica Canela com a pràctica comuna a gairebé tots els llocs que ha visitat.

651x366 Un jaguar en una de les fotos d'Andoni Canela per al projecte / ANDONI CANELA Un jaguar en una de les fotos d'Andoni Canela per al projecte / ANDONI CANELA

Tot i que les xifres de desaparició de felins són alarmants, el fotògraf sap que “la població en general no està prou conscienciada amb la problemàtica”. “En el tema de medi ambient la gent comença a estar informada i sensible amb el canvi climàtic, però no està gens al cas de les problemàtiques que suposen la desforestació i la pèrdua d’hàbitat per a les espècies animals. Tots hem de protegir els nostres felins”, diu.

Com a fotògraf de natura amb més de 30 anys d’experiència i acostumat a estar envoltat de diferents ecosistemes durant dies, Andoni Canela sí que és molt conscient d’aquesta problemàtica. Al llarg de la seva trajectòria, en què ha fet fotos per a National Geographic, The Sunday Times i El País, ha viatjat per tot el món fotografiant selves, deserts i glaceres sempre amb la fauna com a protagonista.

L’aportació de l’Unai

Aquest cop no ha sigut diferent, però en lloc d’anar-hi sol ho ha fet amb el seu fill Unai. “A l’inici del projecte era un nen de 12 anys, però l’ha acabat sent un adolescent de 16 anys gairebé més alt que jo”, explica. “Quan em vaig plantejar emportar-me’l, vaig pensar que seria molt complicat que pogués seguir amb els estudis, però ell estava molt motivat i ha complert les seves responsabilitats escolars”, explica. A més, l’Unai va aprofitar el viatge per aprendre sobre els felins. “Els dos primers anys va començar a dibuixar i a prendre notes sobre el que descobria”, explica el seu pare. El resultat van ser uns quaderns, bona part dels quals han acabat formant part del llibre. “Va ser una cosa molt seva, però que crec que dona un plus al treball final”, diu Canela. Els dos últims anys l’Unai també s’ha animat més a agafar la càmera i algunes de les imatges que ha gravat serviran per a la part final del projecte: un documental que està previst que s’estreni aquesta tardor. No serà la primera vegada que el fotògraf i el seu fill es llancen a l’aventura audiovisual. El viatge de l’Unai és un documental fruit d’un viatge en família a la recerca de les espècies més emblemàtiques de cada continent.

651x366 Un felí en una posta de sol / ANDONI CANELA Un felí en una posta de sol / ANDONI CANELA

Pel que fa a la relació pare-fill, Canela reconeix que hi ha hagut “moments de tot”. “Ens ha enganxat en plena adolescència i, com és normal, hem discutit, però també hem viscut moments molt emocionants i de tranquil·litat -explica el fotògraf-. Vam tenir la sort de passar uns dies a prop d’una família de linxs. Va ser un dels moments més especials, emocionants i bonics d’aquests tres anys de Panteras ”.