La firma de roba J.Crew es declara en fallida pel coronavirus

La firma minorista de roba J.Crew, coneguda popularment per vestir l'ex primera dama Michelle Obama, s'ha declarat en fallida aquest dilluns com a conseqüència de la caiguda de la seva facturació arran de la pandèmia de la covid-19, encara que l'empresa arrossegava deutes previs que han precipitat la decisió. Segons l'agència Efe, la companyia ha acordat amb els seus prestadors convertir un deute d'uns 1.650 milions de dòlars en participacions de capital i es prepara ara per a una reestructuració financera.

"A mesura que busquem reobrir les nostres botigues de la manera més ràpida i segura possible, aquesta reestructuració financera integral hauria de permetre que el nostre negoci i les nostres marques prosperin en els pròxims anys", ha assenyalat en una nota el director executiu de J.Crew, Jan Singer, que ha afegit que l'objectiu és un desenvolupament sostenible de J.Crew a llarg termini i assegurar el " momentum" de la firma Madewell, una de les seves marques emergents, molt popular entre joves i que seguirà formant part de la matriu.

J.Crew també ha signat un préstec de 400 milions de dòlars amb els seus creditors per poder comptar amb flux d'efectiu i mantenir les operacions durant tot el procés. Així mateix, Singer va avançar que mentre duri la fallida J.Crew continuaria prestant amb relativa normalitat els seus serveis i operacions del dia a dia, especialment el comerç electrònic, que representa la meitat dels seus ingressos, tot i que actuant d'acord amb les restriccions que imposa la pandèmia i amb la vista posada en la reobertura de les seves botigues quan sigui possible.

Fundada el 1983, J.Crew es va popularitzar com una marca d'elegància preppy que incloïa jerseis de coll alt, pantalons xinesos, jaquetes i samarretes amb butxaques. En els últims anys ha patit problemes d'adaptabilitat al mercat, així com un augment del deute a mesura que les persones canviaven els seus hàbits de consum per cadenes de "moda ràpida" i compres per internet. Encara que J.Crew ja va evitar la fallida el 2017 després d'emprendre canvis en la seva estructura, es tracta de la primera gran empresa minorista que es declara en fallida per la crisi del coronavirus.