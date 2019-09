La fortuna de l’avi de Paris Hilton no serà per a ella

Barron Hilton, expresident de la cadena d’hotels Hilton, va morir dijous passat, amb 91 anys, a Los Angeles, on vivia, per causes naturals. La seva fortuna estava al voltant dels 3.500 milions de dòlars, però els seus hereus només en veuran una petita part, aproximadament 100 milions. Segons ha informat la Fundació Conrad N. Hilton, de la qual ell era el president emèrit, el magnat ha complert la promesa que va fer fa 12 anys de llegar el 97% de la seva fortuna a aquesta entitat de caràcter benèfic. “Aquest regal està previst que faci créixer la dotació de fons de la fundació de 2.900 a 6.300 milions de dòlars, i convertirà Barron Hilton en el donant més important de l’organització”, explica la fundació.

Es tracta d’una pràctica que no és nova en aquesta família: el pare del difunt, Conrad Hilton, fundador de l’imperi hoteler i de la fundació que porta el seu nom, també va donar a l’entitat el 97% de la seva fortuna quan va morir, el 1979, i només va traspassar als seus hereus un 3%. Curiosament, però, segons explica Bloomberg, el mateix Barron va impugnar el testament del seu pare i, després d’anys de litigis, va aconseguir el “control efectiu” sobre el 34% de l’herència. Barron Hilton ha deixat vuit fills, quinze nets (la més famosa dels quals és Paris Hilton ) i vuit besnets. Queda el dubte, doncs, de si algun d’ells seguirà els seus passos i portarà el seu testament als tribunals. Ara com ara ningú no se n’ha queixat, si més no públicament.

Barron Hilton va néixer a Dallas el 23d’octubre del 1927, i amb 17 anys es va enrolar a la marina nord-americana, on va treballar com a fotògraf. Després d’haver impulsat amb èxit diversos projectes empresarials pel seu compte, el 1954 el seu pare li va oferir la vicepresidència de la seva cadena hotelera. Dotze anys més tard el va succeir com a president, un càrrec que va ocupar durant 30 anys, fins que es va retirar el 1996.

Més enllà de la seva trajectòria com a empresari, Hilton va ser el fundador de l’equip de futbol americà Los Angeles Chargers, que amb motiu de la seva mort ha emès un comunicat en què destaca el paper clau que va jugar en la creació de l’actual format de la NFL, la lliga de futbol americà dels Estats Units.