Els gimnasos de luxe, l'última tendència esportiva

Tenen clients joves, amb poc de temps i molt fidels, i les activitats personalitzades són el seu fort: són els anomenats gimnasos 'boutique', consolidats en altres països i en procés de consolidació a casa nostra. “Aquest fenomen és una realitat des de fa uns anys als Estats Units, Austràlia i al Regne Unit”, afirma la llicenciada en ciències de l'activitat física i l'esport i responsable de Run4you Jes Bonet, que assenyala un canvi de tendència en el món del fitness, on per anar a aquests centres es paguen preus mensuals que van dels 70 als 130 euros. “És un nou concepte integral d’exercici”. Al seu parer, aquest tipus de gimnasos encaixen molt bé en persones “amb un cert poder adquisitiu, poc temps per fer activitat física i que són selectives en què volen fer, com i on ho volen fer”. Considera que és un fenomen que detecta al seu entorn, sobretot en persones que busquen una activitat física “molt concreta”, que volen anar per feina i tenir més flexibilitat horària per poder anar quan volen al gimnàs. Solen ser persones joves o de mitjana edat, que tenen poc temps i que volen obtenir beneficis més ràpidament: “Per aquest motiu aposten per poder agafar sessions puntuals i anar a l'activitat que els interessa realment”.

Entre els avantatges d'aquests centres hi ha, en primer lloc, que normalment tenen bones ubicacions a les grans ciutats, i que creen més sentiments de pertinença a un grup i personalització. “Això afavoreix el client, amb més adhesió a l'activitat, i també el gimnàs, ja que el centre pot adaptar les activitats als seus clients, i alhora augmentar les tarifes per aquesta adhesió i personalització”. A més, aquesta modalitat de gimnàs permet a les empreses especialitzar-se en una activitat concreta, per exemple, 'crossfit', ioga, pilates o 'personal training', cosa que els aporta posicionament al mercat i reconeixement. Igualment, entre els avantatges per als usuaris hi ha un tracte personalitzat “molt bo” del personal, així com una ambientació molt treballada i fins i tot 'ecofriendly'. “En general podríem dir que és més un concepte de vida que no només un lloc per anar a fer exercici. Crea un 'win-win': el client fa l’activitat quan vol i en un temps reduït, i el gimnàs té rotació i pot arribar a més clients buscant aquesta personalització”.

Però no tot són avantatges, sinó que aquest model, en l'àmbit empresarial, també presenta debilitats, com per exemple el fet de necessitar un flux constant d'usuaris, “ja que en moltes ocasions es paga per assistència a les activitats, per tant, si no són capaços de generar aquest flux, hi pot haver pèrdues per al negoci”. D'altra banda, l'especialització es pot considerar com una manca de varietat en les activitats. Malgrat que és “una tendència que ha sorgit amb força”, aquesta mena de gimnasos no han de ser per força uns ferotges competidors del mercat del fitness: “No crec que tot vagi cap aquí, ja que són serveis exclusius. No tothom es pot permetre pagar el preu de les sessions dels gimnasos 'boutique', on potser una sessió et costa el mateix que una mensualitat en un gimnàs 'low cost'”.

Bonet considera que hi ha públic per als diferents mercats en el món del fitness i que cadascun es dirigeix a un segment diferent. Ben al contrari, per a Noemí Todea, experta en entrenament funcional i autora d''Entrénate con Noe Todea', aquest fenomen “per descomptat que neix en oposició al model 'low cost'” i com a necessitat bàsica per a tot aquell que vol aprendre a fer un exercici saludable i amb garanties i menys risc de lesió. “Des de la meva experiència, he vist que la gent se sent més còmoda i rendeix millor en una classe col·lectiva de grup reduït que en una classe massificada”, ja que les persones no se senten observades però sí ben ateses. Al seu parer, aquests espais aconsegueixen millors resultats per a la consecució d'objectius i aporten més qualitat, especialització i personal altament qualificat, i considera: “Sens dubte el fenomen guanya adeptes pels beneficis de la personalització”.

Concepte 'boutique'

Al centre de pilates Balance Studio, el seu portaveu, Talia Sharav, explica que és un fenomen destinat a clients de nivell mitjà-alt que busquen serveis del mateix nivell: “Actualment, en aquest sector no hi ha establiments que realment puguin respondre adequadament a aquesta demanda”. Segons exemplifica, la diferència entre aquests centres i els gimnasos de tota la vida és “com la diferència entre un metge de capçalera i un especialista”. Aquest centre està operatiu a la ciutat des del 2006, i Sharav desvincula la seva creació de modes i tendències. No és el cas de Veevo, on es defineixen com “el primer gimnàs 'boutique' de 'fitboxing' de Barcelona”. El seu portaveu, Gorka Layola, concreta: “Hem anat veient com darrere nostre han aparegut diferents gimnasos 'boutique' i futures propostes, però no ens fa por, sinó tot el contrari, el que volem és que la gent tingui el coneixement i el costum d’entrenar-se en diferents gimnasos 'boutique'”, ja que considera que d’aquesta manera és molt difícil cansar-se d’un mateix gimnàs.

651x366 L'entrada a Balance Studio, a Barcelona / GREG ROSS L'entrada a Balance Studio, a Barcelona / GREG ROSS

Sense quotes ni matrícules

Layola diu que, per norma general, a la gent li agrada entrenar-se de manera ràpida, divertida i amb facilitats a l’hora de parlar de quotes i matrícules, i precisament el concepte gimnàs 'boutique' reuneix tots aquests requisits. Al seu establiment hi van clients “amb la idea de fugir del gimnàs tradicional i amb ganes de trobar la manera més efectiva d'aconseguir el resultat”, i en surten “vivint una experiència”. El que més costa és que facin el primer pas, que ho provin, però un cop ho han provat, els agrada “i es pensen si volen donar-se de baixa del seu gimnàs o complementar-lo”.

La portaveu de Reburn Studio, Tura Vilanova, creu que aquests gimnasos ofereixen comoditat, flexibilitat i resultats i que donen una oferta especialitzada i d’alta qualitat, amb ús de la tecnologia per poder fer reserves i pagament en línia, així com una política comercial flexible que ofereix diferents tipus de quotes segons les necessitats de cada usuari. “El model 'boutique' està consolidat als Estats Units i nosaltres vam ser pioners a Espanya amb la introducció d’aquest model amb entrenament 'hiit' (a intervals d'alta intensitat) amb un equipament molt complet”. Al seu centre compten amb 14 cintes de córrer com a estació de treball cardiovascular i estacions de força per a cada participant, i hi combinen entrenament cardiovascular i entrenament de força en sessions de 45 minuts. 'Here we go!'