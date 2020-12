La reinvenció dels hotels sense turistes

El turisme s'ha esfumat i els hotels en són uns dels grans perjudicats. Per fer front a la situació han decidit sortir a la recerca d'un nou client: el client local que, entre confinaments perimetrals de cap de setmana i tocs de queda, encara té una mica de temps i, amb sort, de pressupost, per gaudir de propostes d'oci i restauració. Ara els grans establiments de Barcelona ofereixen a preu tancat una nit d'hotel, mitja pensió als seus restaurants i esmorzars de rei (a taula, això sí; sense bufets lliures ni showcookings). Aquests plans resulten ideals per a parelles i per fer celebracions en petit comitè, i fins i tot potser podran ser un bon regal de Nadal. Us fem una selecció dels plans més interessants dels hotels de Barcelona.

Majestic Hotel & Spa Barcelona

Amb cinc estrelles i qualificació GL, proposa el pack Disfrutar, que consisteix en una habitació de luxe, un dinar o sopar als seus restaurants i esmorzar, per 249 euros. Des de l'hotel, el portaveu de comunicació, Santiago Martín, detalla que ha canviat "molt" el percentatge de clients per la pandèmia: si abans tenien un 90% de clients internacionals, "ara el client que ve és el barceloní", amb una "resposta molt bona" dels veïns, diu.

L'hotel va estar tancat fins al setembre, en un episodi "històric", ja que des de la seva obertura l'abril del 1918 no havia tancat mai portes, "ni malgrat la Guerra Civil". Al setembre van obrir la terrassa i a l'octubre les habitacions. El resultat són clients d'entre 35 i 55 anys, moltes parelles amb algun motiu de celebració i que "sempre havien somiat allotjar-se a l'hotel". També hi ha empresaris i gent de negocis que segueix viatjant a Barcelona i gent d'altres comarques, en funció de les restriccions vigents. Martín assegura que ara tenen "unes tarifes molt més especials". De fet, els preus estan a la meitat que abans de la crisi sanitària, amb habitacions a partir de 159 euros. "Ara mateix, òbviament, no hi ha cap hotel que sigui rendible. És més que res cobrir costos i és la manera de tenir l'hotel obert, companys desafectats de l'ERTO i no perdre més diners dels que es perden estan tancats, però tampoc se n'està guanyant", diu Martín. Entre els seus actius esmenta la condició d'hotel emblemàtic, la seva ubicació i la gastronomia assessorada per Nandu Jubany.

651x366 El Majestic compta amb servei de majordom per als clients / HOTEL MAJESTIC/ CARLOS GARRALAGA El Majestic compta amb servei de majordom per als clients / HOTEL MAJESTIC/ CARLOS GARRALAGA

Hotel Palace Barcelona

Amb cinc estrelles, aquest establiment proposa als barcelonins una "animada agenda" d'activitats, sense allotjament. El mànager, Friedrich Von Schönburg, explica que obren el Refugi de la Selva Negra, un restaurant amb gastronomia i ambientació alemanya on es pot fer un àpat per 39 euros; la cocteleria Bluesman on the Roof; el Christmas Cinema, amb pel·lícules de Nadal, i fins i tot un Christmas Market de productors locals per a les compres de Nadal. "Som un hotel amb 101 anys d'història i aquest ha sigut el punt de trobada i celebració de moltes persones de Barcelona durant dècades", explica Von Schönburg, una realitat que "havia minvat en els últims anys" i que desitjaven recuperar. En el seu cas, no tenen obert l'hotel com a allotjament, però veuen rendible obrir la part d'oci i gastronòmica. "La vam haver de tancar altre cop a mitjans de setembre i ara esperem tornar a poder-la obrir i que segueixi sent rendible", detalla.

651x366 El Palace ofereix cinema a la fresca a la seva terrassa / HOTEL PALACE El Palace ofereix cinema a la fresca a la seva terrassa / HOTEL PALACE

Hotel W

A l'Hotel W, de cinc estrelles, hi tenen el pack Fire. Sleep. Fire, que consisteix en un sopar al restaurant de brases Fire, una nit a l'hotel i l'esmorzar al mateix restaurant, tot per 275 euros amb l'aparcament inclòs. El director general de W Barcelona, Stijn Oyen, assegura que el seu establiment sempre ha destacat per atreure més clients estrangers que locals, cosa que ha canviat amb la pandèmia i que ha esdevingut per a ells una "gran oportunitat" per conèixer el client local d'una manera més pròxima. "Ara estem molt abocats en adaptar la nostra proposta a les seves necessitats", afirma Oyen, que considera que "és el moment perfecte per connectar amb ells" i establir-hi una relació més pròxima, així com una base sòlida de cara al futur. Amb l'objectiu d'acostar-s'hi, han llançat diverses promocions per poder viure l'hotel amb preus especials: "Ens hem adonat que al client local li agrada celebrar les ocasions especials", diu. Pel que fa al perfil dels clients, detallen que la pandèmia ha fet augmentar els que es mouen per oci i disminuir els corporatius i Oyen sosté que la presència de turisme local està sent "bàsica" per a la supervivència de l'hotel i del sector.

Hotel Royal Passeig de Gràcia

L'Hotel Royal Passeig de Gràcia, de quatre estrelles, proposa a les parelles i amics passar la tarda allotjats en una de les habitacions i tenir accés a la seva terrassa per menjar. Des de les 17 hores i fins a les 21 hores i per un preu de 49 euros, qualsevol veí pot fer ús de les seves instal·lacions o trobar un moment de tranquil·litat i intimitat. L'hotel també inclou la proposta Ni a casa teva ni a la meva, amb allotjament, esmorzar i assortiment de tapes més un gintònic servit a la terrassa lounge bar, tot per 89 euros. El director del grup Royal Hotels, Àlex Puig, explica que els clients locals representen un percentatge "molt petit" dels clients habituals, de manera que, tot i registrar un creixement del 2.000%, "quasi ni es nota" en el global. "Teníem clar que ens havíem de reinventar i que la tendència del turisme canviaria absolutament, tant en volum com en procedència i necessitats", diu, de manera que s'han enfocat a les parelles, els grups d'amics i empresaris i treballadors. En qualsevol cas, es tracta de "preus molt ajustats", i afirma: "Estem obrint per perdre menys diners dels que perdríem si estiguéssim tancats", i això els permet mantenir les instal·lacions en marxa, l'equip en actiu i un bon posicionament a les xarxes socials.

651x366 La façana del Royal al passeig de Gràcia de Barcelona / HOTEL ROYAL La façana del Royal al passeig de Gràcia de Barcelona / HOTEL ROYAL

Claris Hotel &Spa

De cinc estrelles GL, aquest establiment proposa, entre altres, el paquet Stay&Food, amb allotjament, mitja pensió a La Terrassa del Claris (dirigit pel xef amb estrella Aurelio Morales) i esmorzar, a banda de la possibilitat de deixar l'habitació a la tarda, des de 299 euros. El director general del grup Derby Hotels Collection, Joaquim Clos, assenyala que el percentatge de clients locals ha crescut més del 50% aquests últims mesos. I sobretot destaca la demanda pel que fa als serveis de restauració. Clos afegeix que en els últims mesos la pandèmia els ha portat a fer un "esforç més gran" en la promoció local, amb la creació de diferents propostes d'allotjament, com les d'espais per al teletreball als apartaments Suites Avenue, Aramunt i La República. Amb l'experiència Stay&Food volen atraure el públic "local, sibarita, hedonista, que apreciï la gastronomia de producte de temporada i que a la vegada busqui desconnectar del dia a dia". També busquen parelles que es regalen una escapada gastronòmica. Entre els seus punts forts, a banda de la cuina de Morales, Clos destaca les instal·lacions, l'spa, la seva col·lecció d'art i la terrassa, entre altres. Això s'ofereix amb unes tarifes que "responen a l'equilibri entre la demanda i la qualitat de serveis", alhora que permeten enviar el missatge que "l'activitat ha de continuar", malgrat el moment actual. De moment, la resposta ha sigut molt positiva, amb un incrementat tant en nombre de comensals com en les estades a l'hotel.