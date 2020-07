Torralbenc: L’essència de Menorca entre vinyes i a cavall

Imagineu-vos sobre un talatí -una mena de llaüt-dirigit per un expert navegant que us porta a les cales menys accessibles de Menorca. Des d’on podeu fer un saltiró i fer snorkeling per contemplar peixets. Quan ja en teniu prou, pugeu dalt de l’embarcació i us serveixen un àpat deliciós. Ara imagineu-vos que aneu sobre un llustrós cavall menorquí, travesseu vinyes, un barranc amb arbres fruiters i acabeu arribant a una platja de sorra blanca. O recorrent el Camí de Cavalls, comme il faut, i pareu per fer un pícnic. Si totes aquestes activitats us semblen magnífiques idees, el vostre allotjament és Torralbenc. Un hotel agroturístic que produeix el seu propi vi amb resultats excel·lents. Organitzen visites a la vinya i tastos per a qui s’hi allotja i per a qualsevol que els vulgui visitar. També tenen obert a tothom l’ampli catàleg de tractaments de bellesa. Després del confinament, la idea d’un massatge a l’aire lliure en plena natura es fa difícil de rebutjar.

Inaugurat el 2013, aquest hotel situat a Alaior es troba en una magnífica finca agrícola de 70 hectàrees amb jardins i vinyes amb vistes al mar. Disposen de 27 habitacions totalment equipades, de piscina d’aigua salada i de zona fitness. Pel que fa a l’oferta gastronòmica, el que serveixen no pot ser més fresc i més de proximitat: els ous són de les seves gallines, les verdures són del seu hort i produeixen l’oli de les seves oliveres. El peix i el marisc arriba cada dia de la llotja. Amb tot plegat fan meravelles com les croquetes de sobrassada, les gambes vermelles de Menorca, els arrossos i el peix a la brasa. L’hotel reivindica l’essència menorquina i la vol compartir. I per fer això cal preservar també l’entorn, cosa que demostra amb els petits detalls, com per exemple la política de reduir l’ús del plàstic a 0.