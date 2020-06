7 Pines Ibiza: El luxe més segur té grans vistes a Es Vedrà

A sobre dels penya-segats que envolten la cala eivissenca d’Es Codolar, hi ha el 7 Pines Ibiza, un resort de cinc estrelles que poc recorda un resort. En comptes de ser una megaconstrucció gegantina com sol passar, es tracta d’un conjunt de xalets que comparteixen una seu comuna. És a dir, és una modalitat de resort en què es poden combinar les comoditats d’un hotel amb la tan relaxant garantia de distància social que ofereix allotjar-se en una casa on tots són els de la família i no hi ha altres hostes a tocar.

En aquest sentit, el 7 Pines ofereix 185 suites d’estil contemporani i detalls típics eivissencs, que van dels 48 als 124 metres quadrats i on s’hi poden allotjar des de parelles fins a famílies completes. Els allotjaments estan repartits en tres zones diferents: la Llacuna, pensat per a famílies i amb una piscina central; el Village, amb 13 suites blanques amb piscina privada; i les Cliff Suites, orientades de tal forma que permeten gaudir d’espectaculars postes de sol.

La cadena Kempinski, que es presenta com la més antiga en hotels de luxe d’Europa amb més de 120 anys, inclou entre els atractius d’aquest resort eivissenc una piscina encarada a l’illot d’Es Verdrà de 54 metres de llarg i paret de vidre, un spa de 1.500 metres quadrats amb circuit termal, accés directe a la platja, diversos iots per sortir a navegar i sessions de ioga i meditació. A nivell gastronòmic, 7 Pines proposa dos espais diferents on arrodonir l’estada. El primer és el més informal, el Cone Club, especialitzat en cuina mediterrània i servei les 24 hores. El segon es The View, i està especialitzat en cuina asiàtica. Al llarg de l’estiu està previst que hi passin diversos xefs de renom. 7 Pines és luxe per a la vista, però no només.