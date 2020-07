Parador de Vic-Sau: De cara a les Guilleries i amb el pantà de Sau als peus

Si la muntanya forma part dels gustos del viatger, el Parador de Vic-Sau és el lloc ideal per passar-hi uns quants dies. Davant d’un entorn natural tan excepcional com les Guilleries-Savassona i amb el pantà de Sau als peus, aquest quatre estrelles d’estètica vuitcentista resulta idoni per passar unes vacances actives en un context 100% detox però sense renunciar a cap comoditat.

Entre d’altres, l’hotel ofereix una piscina molt gran davant mateix de l’edifici que disposa d’unes vistes tan espectaculars com el mateix parador, que està sol damunt d’una muntanya davant del pantà. A nivell gastronòmic, s’adapta totalment a l’entorn a través del seu restaurant, que serveix plats típicament catalans i osonencs com la coca del Mossèn, favetes a la catalana, botifarra de Vic amb mongetes del ganxet, pollastre de pagès o bacallà a la llauna. L’hotel també compta amb una àmplia terrassa on recuperar-se tranquil·lament després de practicar senderisme o altres activitats esportives al pantà.

Un dels grans reclams d’aquest parador -que enguany fa ofertes com tres nits al preu de dues o estades a 75 euros fins a finals de juliol- és la varietat de les activitats que té a prop. A banda de relaxar-se i respirar aire pur, permet visitar Vic, que està a només 20 minuts de cotxe; el monestir benedictí de Sant Pere de Casserres -a uns preciosos 50 minuts a peu de l’hotel i aïllat dalt d’un cingle envoltat pel riu Ter-; l’església romànica de Sant Esteve de Tavèrnoles, a 15 minuts de cotxe; els pobles de Rupit i Tavertet; el salt de Sallent o, fins i tot, la zona volcànica de la Garrotxa. Però el millor de totes aquestes visites sempre serà acabar-les amb la serenor de la terrassa de l’hotel.