Tancat de Codorniu: tothom pot viure a cos de rei a les Cases d’Alcanar

El Tancat de Codorniu és una finca totalment emmurallada envoltada de 2.500 tarongers. La masia, situada al centre del complex, va ser un lloc d’estiueig d’Alfons XII. Si va ser bona pel monarca, ara és l’hora dels plebeus. Totalment rehabilitada, va ser inaugurada com a hotel el 2002. La reforma la va fer l’arquitecte Àngel Llasera, que també n’és el propietari. És a només 200 metres de la platja però, si ho preferiu, us podeu quedar a la gran piscina envoltada de gespa. El jardí és prou gran per a anar-hi amb bicicleta, caminar entre els tarongers o fins i tot estirar-se en una hamaca penjada entre dos arbres. Un autèntic oasi. Disposa de 17 habitacions i suites, algunes amb jacuzzi a la terrassa, d’altres amb sauna i banyera d’hidromassatge. Si sou colla, potser us pot interessar el complex de l’estany, que inclou una suite i habitació doble per a 6 persones, jardí, piscina i estany privat. També disposen d’habitacions habilitades per a persones amb discapacitat.

Aquest hotel és un d’aquells llocs on diferents integrants d’una família hi trobaran el que busquen, tant els que necessiten calma i alliberar-se de l’estrès com els que busquen just el contrari. És un magnífic camp base per sortir a fer activitats, com les excursions diàries al delta de l’Ebre, al Maestrat, Peníscola o Morella.

Si correu per la zona també podeu fer parada al restaurant, que dona servei cada dia de la setmana i que té una magnífica terrassa integrada en la natura. Ofereix una cuina mediterrània, de temporada, amb ingredients de proximitat, molts dels quals produïts a la mateixa finca. Ferran Segarra és el xef que el dirigeix i, entre les seves especialitats, cal destacar el carpaccio de pop de roca amb puré d’all i pebrot de la Vera, l’arròs d’espardenyes o el pil-pil de turbot del Tancat.