Hotel Villa Retiro: Com un indià i amb una estrella Michelin al plat

Allotjar-se a l’Hotel Villa Retiro de Xerta és allotjar-se en un tros de la nostra història. L’establiment, el primer -i únic- cinc estrelles de les Terres de l’Ebre, està ubicat a la casa que l’indià Jaume Martí Tomàs va fer-se construir al seu poble amb la fortuna que havia fet a l’Argentina. Era finals del segle XIX i, com la resta de catalans que havien fet les Amèriques, Martí va optar per l’estil més en voga: el Modernisme. Per construir una casa on retirar-se, l’acabalat comerciant va recórrer a Josep Fontserè, mestre de Gaudí. Plegats, a banda de la construcció, també van projectar uns espectaculars jardins que avui dia inclouen arbres centenaris.

Juntament amb els atractius històrics i arquitectònics del Villa Retiro, de només 19 habitacions, té un paper molt destacat el seu restaurant. Sota la batuta del xef Fran López, el local s’ha convertit en un referent per la cuina de producte i de mercat, inspirada en el receptari tradicional de l’Ebre però revisitant-lo amb la creativitat i les tècniques modernes del xef. Format a l’escola Hofmann i posteriorment amb Alain Ducasse a París, López es va convertir en el quart cuiner més jove a rebre una estrella Michelin, amb només 25 anys. El menú degustació costa 86 euros sense maridatge.

L’estada en aquest hotel de Xerta també permet gaudir de la riquesa natural i patrimonial de l’Ebre. Per exemple, es pot visitar la Catedral del Vi del Pinell de Brai, un edifici modernista on es poden fer tastos de vins; el Parc Natural del Delta i el dels Ports, i es poden fer visites guiades del riu. Les coves de Benifallet i el castell de Miravet són altres opcions encertades. En pocs llocs els turistes surten a tant aire lliure per cap. Les Terres de l’Ebre són el destí idoni per a aquest estiu.