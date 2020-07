Casa Estampa: Confort a tocar d’avets gegants i de Baqueira Beret

A onze quilòmetres de l’estació d’esquí de Baqueira Beret s’aixeca aquest hotel de tres plantes i només 18 habitacions en el qual per un preu mòdic es pot gaudir d’un gran confort gràcies a les seves habitacions, a la seva llarga trajectòria i a la seva piscina, que suposa un gran valor afegit tant a l’hivern com a l’estiu. L’hotel és un tres estrelles construït als anys setanta i reformat el 2003 que segueix l’arquitectura típica aranesa, amb la fusta i la pedra com a principals elements constructius.

L’establiment, que disposa d’un restaurant especialitzat en la cuina de la regió -plats com l’olla aranesa o les carns a la brasa són el nucli del seu receptari-, està situat al petit municipi d’Escunhau, de només un centenar d’habitants i membre de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Entre altres coses, al poble hi ha Ço de Perejoan, la casa més antiga de la Vall d’Aran, construïda el 1393 i declarada Bé d’Interès Cultural. A més, el poble també té la casa de l’església parroquial de Sant Pèir, d’estil romànic del segle XI amb detalls gòtics del XV.

A banda de les activitats d’esquí que es poden fer a l’hivern a Baqueira, la zona en general disposa de moltes altres propostes per a l’estiu, quan l’indret resulta especialment atractiu per les temperatures i perquè no hi ha massificació. Si els que s’hi allotgen són fans del senderisme, a uns quinze minuts del poble comença la ruta dels avets gegants, classificada com a fàcil i que es pot fer en només una hora i mitja. S’hi poden observar avets imponents que impressionen a la vista i que, a més, estan explicats en una sèrie de panells repartits pel camí. A la tornada es pot visitar Arties, un municipi també amb molta història. El millor de tot, però, serà fer una capbussada en tornar a l’hotel.