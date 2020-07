W Barcelona: Una nit d’estiu a l’interior de l‘skyline’ barceloní

Fer de turista a casa teva sense la companyia dels visitants estrangers és una oportunitat que no sempre es té. Per això enguany cal aprofitar per visitar el nostre país i, com és evident, també la seva capital. Per als que visquin a Barcelona i per als que no, potser els resulta suggeridor enfilar-se fins a algun dels elevats pisos de l’Hotel W per passar la nit flotant sobre la Barcelona il·luminada i poder llevar-se amb unes vistes de la ciutat úniques, ja que des de cap altre lloc es veu la capital amb aquella perspectiva.

Pensant en els catalans que aquest estiu hi vulguin anar, des d’aquest cinc estrelles de la cadena Marriott han ideat una oferta anomenada Staycation que inclou una nit per a dues persones amb esmorzar, dos còctels de benvinguda i pàrquing. L’oferta, evidentment, també permet fer servir altres espais de l’hotel com les seves terrasses i piscines, en les quals es pot allargar l’estada el dia de la sortida a les seves gandules amb vistes a la Barceloneta, una manera de gaudir d’aquesta platja que potser un barceloní no ha viscut abans.

El W permet als que no coneguin Barcelona sortir a descobrir la ciutat i als que ja la coneguin quedar-se a l’hotel, on el que sobren són propostes. Entre les gastronòmiques hi ha el restaurant Fire, que dona un twist al concepte tradicional de braseria, i La Barra, sota la direcció del xef Carles Abellán i amb predilecció per la cuina marinera local. També es pot anar a l’Eclipse, el bar de la planta 26, amb unes vistes imponents, o a l’ spa de l’hotel, que -a banda d’un extens catàleg de tractaments- disposa de vistes al mar i d’un canal de natació de 50 metres de llarg. Enguany és l’any per conèixer l’ skyline de Barcelona des de dins.