Hotel Albons: Un premi FAD envoltat de 50.000 metres de pau

Als afores del petit municipi empordanès d’Albons, s’hi aixeca un hotel que porta el nom del poble i que aquest 2020 acaba d’estrenar propietat. Ubicat en un edifici signat per l’estudi RCR -de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta-, l’establiment va rebre un premi FAD per la seva arquitectura innovadora que manté, no obstant, molta harmonia amb el paisatge. En aquesta premiada construcció, l’hotel alberga 33 àmplies habitacions -que van dels 30 als 57 metres quadrats-, 29 de les quals són dobles, tres són junior suites i una és suite.

A banda del seu petri edifici, aquest cinc estrelles té altres atractius, com la seva impressionant piscina amb vistes a la plana empordanesa que en un dia clar s’allarguen fins al mar. Envoltat per una finca de 50.000 metres quadrats, la calma és l’altre gran atractiu d’aquest establiment, que els seus propietaris defineixen com un country boutique hotel. Oliveres, muntanyes i camps de cultiu són el context d’un hotel que té bones comunicacions i el fet d’estar a només deu minuts de la platja entre els seus principals reclams. I és que en conjunt el que es valora més es poder-hi tornar després de passar una jornada envoltat d’enrenou i visites turístiques a pobles propers com l’Escala, l’Estartit o Figueres.

Per últim, destaca la gastronomia del restaurant de l’hotel, que s’anomena Petit Empordà, en homenatge als productes típics de la zona que posa al plat. Els sabors de la regió estan representats en cada plat a través de productes agrícoles com l’oli o del peix fresc de les llotges de la zona i, evidentment, les anxoves de l’Escala. Entre les comoditats que afavoriran el bon record de l’estada hi ha el servei d’habitacions, la recepció 24 hores i l’aparcament gratuït per als clients de l’hotel.