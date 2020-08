Can Lluc: Un agroturisme ‘boutique’ al cor d’Eivissa

Al bell mig d’Eivissa, en una vall plena de pins, garrofers, figueres i oliveres mil·lenàries, hi trobem Can Lluc. Per acabar-hi de donar-hi verdor, a la finca hi han plantat parres i arbres fruiters. Defineixen la seva tasca com a agroturisme, perquè venen de l’agricultura. L’hotel és el projecte de la Tina Soriano i el Lucas Prats, un matrimoni d’Eivissa. Can Lluc era el mas de l’avi del Lucas, una finca amb cultiu de secà on el Lucas va passar la infantesa, ja que vivia just a l’altra banda del turó, molt a prop del poble de Sant Rafel. Van trigar tres anys a reconvertir la finca en un hotel en què van conservar les parets de pedra i els sostres de fusta de savina originals. El que abans eren els corrals, ara són les habitacions més rústiques de l’hotel, i el que era el paller i el magatzem d’eines, ara són les habitacions superiors. De fet, els noms de les estances et donen una pista de qui van ser els inquilins anteriors: Es Colomar, Es Galliner, Sa Mula... En total tenen 20 habitacions (7 de dobles, 5 de superiors i 8 vil·les amb jardí privat) a banda de dos habitatges vacacionals: Can Parts, que comparteix serveis amb Can Lluc, ja que és una edificació annexa, i Can Jaume Curt, que és a cinc minuts en cotxe i és una casa totalment independent. L’hotel té com a decoració els estris restaurats que ja hi havia a la mateixa finca, ja fossin per fer la matança del porc o per elaborar en acabat els embotits.

Més enllà del seu passat, Can Lluc és un hotel boutique amb totes les comoditats i serveis: piscina amb servei de bar, serveis wellness ( fitness, tractaments de bellesa i massatges) i una sala per programar-hi actes. A banda, disposen del restaurant, obert a tothom. A la carta hi tenen unes postres tradicionals eivissenques fetes amb les ensaïmades del dia abans: la greixonera. No marxeu sense tastar-la.