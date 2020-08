Hotel Ecocirer: Més que un hotel és un estil de vida

A Sóller, en plena serra de Tramuntana i a tocar de l’únic tren que circula per Mallorca, s’hi ubica l’Hotel Ecocirer, un bombonet per a tots aquells que siguin amants de la vida pausada. Aquest petit hotel boutique, ubicat en una casa tradicional de poble mallorquí, compta amb només sis habitacions però amb una legió de seguidors a les xarxes, i això és perquè el seu petit volum físic és molt gran a nivell de discurs. De fet, l’Hotel Ecocirer és només un lloc on portar a terme l’estil de vida que els seus fundadors es dediquen a propagar des d’allà.

La salut i l’ecologia són els dos puntals d’aquest establiment, en el qual tot el que es fa servir és reciclat i/o reciclable: els mobles i decoració són articles vells o abandonats als quals els amos han donat nova vida; la roba de llit es canvia cada tres dies per estalviar aigua tret que l’hoste digui el contrari; les tovalloles i llençols són de cotó orgànic; els amenities són ecològics, elaborats amb ingredients locals i mai testats en animals... Fins i tot l’aroma de l’hotel ve de plantes naturals i no d’ambientadors.

Però, més enllà de les comoditats de l’hotel, també hi ha les seves activitats, que porten a terme els mateixos fundadors. Hi ha classes de ioga, “caminades en silenci” per la serra de Tramuntana, massatges personalitzats i cursets de cuina saludable. De fet, les classes de cuina són molt destacades i n’hi ha de tres nivells per a adults i d’altres només per a nens.

En els esmorzars es nota molt com militen a consciència en la causa. Cuinen només per al nombre exacte d’hostes que hi ha per no llençar menjar i tot el que posen al plat és ecològic i casolà, des del pa a l’oli passant, evidentment, pels vegetals. Per últim, qui després de l’estada a Ecocirer encara en vulgui més, l’hotel edita fins i tot llibres.