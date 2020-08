Un paradís entre arbres fruiters a l’abast de tothom

Quant diríeu que val un dinar en una finca entre arbres fruiters en un restaurant de bandera d’un hotel de cinc estrelles? Doncs entre setmana ofereixen un menú molt competitiu de 22 euros (a part de la carta, que disposa també d’un més que destacable menú degustació). I és que la Finca Prats és un paradís assequible que permet gaudir de l’aire lliure després de tant de temps de reclusió. La direcció de l’hotel sap que estem necessitats de sol, i per aquest motiu han traslladat a la terrassa el restaurant Blanc, per satisfer les nostres necessitats de vitamina D. La família Prats es dedica a l’hosteleria des del 1906 i combina el know-how del sector en un establiment modern inaugurat el 2008. L’hotel està construït en un terreny amb un fort pendent, cosa que va suposar un repte per a l’Estudi Pàmpols Arquitecte, que han sabut convertir en virtut. L’edifici ha quedat totalment integrat a l’entorn, crea uns espais esglaonats i un sistema de patis que s’adapta a la topografia i permet que hi hagi llum natural arreu.

La Finca Prats està a només cinc minuts en cotxe de Lleida i disposa de 40 habitacions i suites en què tampoc han renunciat al disseny. Però l’estètica no ha fet perdre de vista un altre element clau: el confort. La llista de serveis és llarga: cal destacar el circuit d’hidroteràpia de l’spa i la piscina climatitzada, des d’on et pots prendre una infusió freda. Però l’entorn també convida a sortir. Hi ha circuits de camins per passejar o córrer enmig de la natura. Si preferiu el golf, a dos minuts trobem el Raimat Golf Club. I finalment, no us podeu perdre l’enoteca, un espai acollidor i singular on es poden fer tastos. Fins i tot en venen a fer els mateixos productors de la DO Costers del Segre. O podeu arranjar una visita per anar directament al celler. Viure i beure, què més es pot demanar.