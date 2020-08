Fundació l’Olivar: Sigues un element més d’una obra d’art a l’aire lliure

260x366 Una vista de l'exterior Una vista de l'exterior

On comença i on acaba una obra d’art? Aquest dubte us apareixerà si visiteu la Fundació l’Olivar. Un projecte totalment familiar en què les escultures d’Enric Pladevall queden integrades al jardí, motiu pel qual la natura mateixa passa a formar part de l’obra. Podeu concertar una visita per visitar-la, però encara podeu fer una cosa millor: quedar-vos-hi a dormir. A la Fundació l’Olivar disposen de quatre habitacions tranquil·les i espaioses, amb vistes al Canigó, al parc natural de l’Albera i al jardí d’escultures. A totes habitacions s’hi accedeix sense passar per cap lloc comú interior. A més, al matí us prepararan un magnífic esmorzar casolà. Allotjar-s’hi té més avantatges, ja que els hostes de l’hotel poden passejar en tot moment pel museu exterior i també poden veure les obres molt avançades de la cripta -una obra majestuosa en què una olivera mil·lenària estarà cap per avall sota terra-. Si preferiu pedalar, us deixaran bicicletes, i si us ve de gust una capbussada, trobareu la piscina d’aigua salada, que també està integrada en l’entorn com un element més.

Un altra magnífica opció és anar-hi a fer un mos. Al restaurant de la Fundació l’Olivar, l’Oli-Bar, hi serveixen sopars de dijous a dissabte. Treballen amb producte fresc i de proximitat, majoritàriament del seu propi hort. També serveixen vi de la zona, vins naturals de petits productors. Per aquest motiu no cal que demaneu la carta de vins, us serviran el bo i millor que tinguin en aquell moment. A banda, us recomano que estigueu pendents del seu Instagram per assabentar-vos dels actes culturals que programen durant tot l’any. ¿Us imagineu poder gaudir d’un concert en un entorn com aquest?