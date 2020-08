El Mirador de la Torra: De vacances a l’ajuntament d’un poble abandonat

Quan algú pensa en una casa rural sol pensar en una masia que va quedar abandonada i que, posteriorment, els hereus van decidir convertir en un allotjament turístic. No és el cas d’El Mirador de la Torra, que era un micropoble disseminat del municipi noguerenc de la Baronia de Rialb fins que l’Ajuntament va decidir convertir-lo sencer en un enclavament únic per a tots aquells que busquen la pau.

Fa 15 anys, el consistori va reformar i transformar l’antic ajuntament, l’església i les escoles públiques en un reclam per a forasters que volguessin descansar i quedar-se hipnotitzats per les incomparables vistes que hi ha al poble, que va quedar aïllat a la vora d’un cingle quan el pantà de Rialb va inundar la vall que quedava als seus peus. Des de llavors, aquell poble deshabitat s’habita regularment amb persones de fora que tenen ganes de desconnectar de tot enmig de la natura. Els futurs visitants de la casa han de saber que passaran la nit en el que abans era l’ajuntament, que actualment s’ha convertit en una casa per a fins a 10 persones amb cobertura de mòbil i internet per si algú ha de treballar o necessita estar disponible.

Tal com expliquen els seus actuals gestors, la majoria dels hostes que hi van a passar el cap de setmana volen simplement quedar-se allà i no fer res més. Tot i això, els que hi van una setmana solen tenir ganes de fer alguna cosa més. Entre les opcions disponibles hi ha visitar alguna de les 24 esglésies romàniques del municipi -és la concentració més gran de Catalunya-, fer rutes de senderisme o visitar pobles pròxims com Tiurana, Tremp o Torà. Fer activitats al pantà també va rodat per als hostes, ja que els mateixos que s’ocupen de la casa -que no té piscina- ofereixen tota mena de diversions aquàtiques al pantà i al riu.