Predi Son Jaumell: Un hotel rural autènticament mallorquí

El Predi Son Jaumell és un hotel rural pensat per estar en contacte pur amb la naturalesa. Es troba als afores de la vila mallorquina de Capdepera i la construcció mateixa de l’hotel, de fet, ja és un gran espai a l’aire lliure gràcies a la disposició de l’edifici del segle XVIII que va ser restaurat. De les 24 suites que té no n’hi ha dues d’iguals, ja que es va conservar l’estructura original en la restauració. Preservar l’autenticitat del lloc ha sigut un dels objectius -reexits- del lloc. Les estances són lluminoses, àmplies i confortables. Els materials i el mobiliari que s’han escollit van en sintonia amb l’aire rústic de la finca, així com també amb la tradició i artesania mallorquina. Totes tenen banyera d’hidromassatge i moltes compten amb terrassa pròpia, un espai que pot ser especialment bonic d’aprofitar a l’hora de fer el tradicional esmorzar mallorquí (que és com el defineixen), ja que per reduir el contacte entre els hostes han eliminat el bufet i ara el serveixen de manera individualitzada a les habitacions.

L’hotel és a només sis minuts en cotxe de la platja, però hi ha una opció millor, ja que Son Jaumell té un camí rural que porta directament a una cala paradisíaca entre Cala Mesquida i Cala Agulla. El camí es pot transitar tant a peu com amb les bicicletes que els hostes tenen a la seva disposició. Si us fa mandra moure-us, podeu quedar-vos a la magnífica piscina.

Un altre punt fort de l’hotel és la restauració. Tenen dues propostes, una d’elles de bandera, ja que el restaurant de l’hotel és el del xef mallorquí Andreu Genestra i té una estrella Michelin. És dels pocs restaurants d’alta cuina que ha obert enguany a les Balears i, a més, és l’únic amb el restaurant a l’aire lliure. A banda, el mateix Genestra dirigeix el Senzill, la segona proposta de l’hotel, més austera però igual de gustosa.