Hotel Torre Martí: Perdre’s en un jardí rodoredià i sopar el que et posin a taula

Si us entreteniu a llegir els comentaris de la gent que s’ha allotjat a l’Hotel Torre Martí, veureu que. a banda de donar la màxima puntuació a aquest establiment, hi ha un nom propi que tots lloen i que apareix constantment: el del Roger. El Roger Morral és un dels responsables que aquesta casa senyorial als peus de les Guilleries convertida en petit hotel de tres estrelles sigui un lloc amb tanta personalitat i encant. Construïda l’any 1945 als afores de Sant Julià de Vilatorta, té un jardí imponent, amb un petit estany, uns majestuosos cedres centenaris i arbres de Júpiter. El descriuen com un jardí “d’inspiració rodorediana”, i és cert que en aquest entorn et pots sentir dins una novel·la. Tenen una biblioteca on conserven suplements fotogràfics originals de diaris de la República o incunables del segle XVI. A l’Hotel Torre Martí els agrada molt l’art, que apareix per tot arreu. Tenen obres de molts autors, començant per Pere Morral, que és el propietari de l’hotel i també artista. Aquí tot es barreja i tot té el seu propi equilibri, és un microcosmos eclèctic però elegant, gens recarregat. Moltes de les peces han estat restaurades pels mateixos propietaris i cada objecte té una història, com per exemple els clauers de les 8 habitacions de què disposen: són collars de xai fets fa més de 60 anys amb fusta de boix per l’avi Tonet, que era de l’Alta Ribagorça.

L’esmorzar es serveix al menjador, on seureu en unes cadires modernistes del cinema Kursaal de Manresa; els sopars es fan al menjador vermell, d’estil barroc. La cuina que hi fan és de producte i “sense nitrogen”, els agrada destacar. I us estalvien la feina, perquè no hi ha carta. Hi ha un menú únic. Seieu i confieu en ells. També pel que fa als vins, perquè el Roger sap el que té i el que maridarà millor amb el que us posaran a taula. l’Hotel Torre Martí és un lloc per deixar-se portar.