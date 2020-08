Trossos del Priorat: Una copa de vi entre vinyes mentre es pon el sol

Aquest allotjament és segurament el lloc perfecte per als amants del vi, perquè, a banda de tastar-lo, hi convius. Anem a pams, Trossos del Priorat no és estrictament un hotel, és un petit celler familiar per descobrir el vi i la seva producció ubicat a Gratallops, al cor del Priorat, que, a més, té habitacions per als que hi vulguin fer estada i conèixer la comarca. Té 25 hectàrees de vinya pròpia de cultiu ecològic i té una producció de 70.000 ampolles de vi que es venen en 20 països diferents. De fet, de totes aquestes ampolles se n’exporta fora de Catalunya el 80%. Tenen 7 habitacions (amb magnífiques vistes a les vinyes), 6 de les quals dobles i una familiar on hi caben fins a quatre persones. Les estances estan ubicades sobre l“somien en vi”, a banda beure-se’l, esclar.

Al no ser ben bé un hotel, no disposen del catàleg de serveis al qual estem acostumats, com per exemple un restaurant, però això no vol dir que si hi aneu us falti de res: serveixen un esmorzar amb productes del territori, posen a disposició dels clients una cuina compartida i una barbacoa per poder cuinar i, si us fa mandra anar a comprar, ofereixen l’opció d’adquirir una de les cistelles de menjar amb tots els ingredients necessaris per preparar els àpats. Com que el vi acompanya i és la banda sonora de l’estada, ofereixen una visita guiada a uns deu minuts del celler amb tast de vins inclòs que dura 90 minuts i que permet comparar els vins de Gratallops amb els d’Escaladei. Però l’activitat que no podeu deixar de fer és encara més relaxada: preneu una copa de vi durant la posta de sol, ja que el celler té grans finestrals, i l’espai diàfan s’anirà tenyint de capvespre.