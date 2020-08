WOW Hostel: Preus d’hostal en un allotjament que és com un hotel

De la concepció que moltes persones tenen dels hostals no en queda pràcticament res. Ho demostren establiments com el WOW Hostel de Barcelona, situat a la millor zona de la Diagonal i amb tota mena de serveis i un interiorisme atractiu i actual. L’antic hostal que hi havia va canviar de cap a peus de la mà de Jorge Zakhour, actual propietari, que no s’ha arronsat durant aquest estiu del coronavirus i ha flexibilitzat més que mai la seva oferta per poder seguir donant servei. L’hostal, que disposa de 19 habitacions privades -algunes amb bany propi i d’altres compartit-, ofereix cancel·lació gratuïta a tothom que els avisi que no hi pot anar 24 hores abans de la data d’entrada. A més, enguany també ofereix preus realment imbatibles que comencen a l’entorn dels 45 euros a l’agost.

A banda de les seves habitacions de tota mena en el que era un tercer pis d’una finca règia de la Diagonal barcelonina, l’hostal ofereix àmplies zones comunes on fer vida en moments de la visita a la capital catalana en què potser plou o es vol descansar abans de tornar a sortir. Hi ha billar, un projector amb accés a Netflix, una cuina on els hostes poden preparar-se dinars i sopars -i així estalviar en la despesa en menjar-, i màquines expenedores per si algú necessita alguna cosa i no vol baixar al carrer. Però sobretot, segons explica el propietari, el que destaca del seu espai comú és la vida conjunta que molts cops s’estableix entre diferents visitants, que serveix per millorar l’estada de tots plegats gràcies a la informació que s’intercanvia. Definitivament, la seva aposta enguany és el públic d’aquí, que poques ocasions té de descobrir la capital tan buida de turistes, a preus tan assequibles i tan ben atès a tots els locals.