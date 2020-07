Hotel Ad Hoc Carmen: En un edifici del segle XV, en ple centre de València

260x366 L'entrada de l'hotel / AD HOC HOTELES L'entrada de l'hotel / AD HOC HOTELES

Molts cops donem per fet que allotjar-se al centre d’una ciutat amb èxit turístic ha de ser sinònim de gastar-se molts diners o dormir en una habitació compartida amb dotze persones més. Però això no és necessàriament així. Almenys a València, on l’Hotel Ad Hoc Carmen els hi posa molt fàcil als visitants que volen gaudir de la versió més històrica de la capital del Túria.

Aquest petit dos estrelles, ubicat al límit entre els barris del Carme i de la Seu, ofereix quatre tipus d’habitacions que permeten allotjar-s’hi tant a famílies senceres com a viatgers que transiten sols per la ciutat. La gràcia del lloc és el toc modern de les habitacions, absolutament confortables -amb aire condicionat, televisió i wifi- en un edifici que data del segleXV. Algunes habitacions tenen forma de dúplex i d’altres tenen balcó, però, això sí, totes tenen ventilació exterior. L’hotel és tranquil pel carrer on es troba, però, al mateix temps, està completament a prop de vies tan transitades com Navellos o el carrer dels Serrans. És a dir, a escassos minuts a peu de pols turístics com les Torres de Serrans, la catedral i el seu campanar -conegut popularment com El Miquelet- o el Mercat Central de la ciutat.

Per acabar de tenir una experiència autòctona del barri vell, l’hotel té un pacte que permet als seus hostes esmorzar en una cafeteria de la plaça de la Mare de Déu on els fan un preu especial. Des d’allà es pot visitar en dos passes la basílica dels Desemparats, el Centre Arqueològic de l’Almoina, el Palau del Marqués de Campo o la captivadora església de Sant Esteve. L’establiment, que forma part d’un petit grup familiar amb dos hotels més, és pet-friendly i està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Què més volen?